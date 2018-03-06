日本推賭場合法 公明黨主張執照限3張

公明黨眾議院議員遠山清彥表示：「就公明黨的立場來說，我認為幾乎不可能高於3張執照。」公明黨是由佛教支持的政黨，遠山清彥主持黨內博弈政策小組，今天在東京受訪。

彭博報導，日本政府期待在這個國會會期通過賭場相關法案，安倍領導的執政黨自由民主黨內上週有人主張，應將執照增加為5張。法案通過前，執政聯盟的兩黨還需要尋求共識。

（中央社東京6日綜合外電報導）世界第三大經濟體日本政府計畫引進博弈度假村，國會議員今天表示，首相安倍晉三的執政聯盟友黨公明黨有意將首批執照數量限制在3張。

遠山清彥說：「如果運作順利，我們可能增加一些。公明黨並非主張只發3張執照，未來不再增加，而是認為一開始先發3張就好」

日本約一年前推動博弈合法化，世界最大的賭場經營者包括美高梅國際度假集團（MGM ResortsInternational）、拉斯維加斯金沙集團（Las VegasSands Corp）都等著未來立法通過後準備投標。

日本立法通過後，賭場須是大型度假村的一部分，度假村必須包括飯店與展覽中心。

官員上週公布立法草案，仍有部分內容留待執政黨決定，包括合法賭場的數量。

遠山清彥表示，公明黨也可能尋求提高日本居民進入賭場的入場費，高於草案中的2000日圓（約新台幣554元）。但他補充，增加居民入場費同時，也會降低經營者稅率，以平衡營收。

遠山清彥說，自民黨與公明黨下週將開始討論博弈管理議題。他說這個會期在6月結束前，如果要通過法案，兩黨要在3月底形成共識，於4月上半月提交國會。

對於日本引進博弈度假村，公明黨領袖及部分黨員都曾表態反對。但日本已經合法化包括彩券、賭馬等競賽以及小鋼珠柏青哥等。（譯者：林宏翰/核稿：劉學源）1070306