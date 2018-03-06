教部：高教深耕僅2成以規模分配

（中央社記者陳至中台北6日電）教育部日前公布「高教深耕計畫」，有媒體將各校獲得經費除以學生規模，發現一所宗教學院平均每生分配到的資源，比台大、清大還要多。教育部今天澄清，高教深耕僅有2成經費以師生規模分配。

「聯合晚報」今天引述台大、清大等校主管的話指出，高教深耕計畫，台大、成大、清大、交大等4個國際競爭學校，平均每位學生分得的經費，竟比不上一貫道天皇學院。

對此，教育部高教司長李彥儀解釋，高教深耕經費中，僅有2成是用學校師生規模計算補助，另外8成是計畫審查，依照各校所提計畫去核定金額。如果將總經費直接除以師生數，會有一定的落差。