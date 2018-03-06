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中央社

百箱資料處理 雷倩：婦聯會找到相關證據

中央社2018/03/06 17:07
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北6日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，已從婦聯會員工的舊手機、私人筆記本找到處理170箱資料的相關證據，會提供黨產會，為員工做最佳司法防禦，不讓他們做替罪羔羊。

不當黨產處理委員會為釐清婦聯會內部是否有存放民國95年以前的勞軍捐等財務資料，昨天前往婦聯會調查。

雷倩凌晨在臉書表示，黨產會調查員說，因為前主委家人及代表律師，在黨產會約詢時把170箱資料消失的責任都推給婦聯會，除指稱資料還在婦聯會大樓內，更堅持婦聯會同仁必定有副本及底稿，所以他們依職責必須再度到婦聯會調查。

雷倩下午告訴中央社記者，就這170箱資料的處理，在婦聯會員工的舊手機、私人筆記本找到相關證據，會提供黨產會。至於是什麼證據？雷倩不願透露。

前婦聯會主委辜嚴倬雲日前透過影片，公開主張婦聯會所有資產應全歸國庫，雷倩說，婦聯會1月31日會員代表大會已經否決捐款，現在又提全捐，不知要用什麼方式處理。且婦聯會被黨產會認定為中國國民黨附隨組織，沒有捐款的自主性，且也進入司法程序，現在再提全捐，「早知如此，何必當初」。

此外，雷倩說，黨產會今天再度約談婦聯會副秘書長汲宇荷等人，比對辜家公開發言、媒體訪問等說詞。（編輯：林沂鋒）1070306

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