百箱資料處理 雷倩：婦聯會找到相關證據

（中央社記者謝佳珍台北6日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，已從婦聯會員工的舊手機、私人筆記本找到處理170箱資料的相關證據，會提供黨產會，為員工做最佳司法防禦，不讓他們做替罪羔羊。

不當黨產處理委員會為釐清婦聯會內部是否有存放民國95年以前的勞軍捐等財務資料，昨天前往婦聯會調查。

雷倩凌晨在臉書表示，黨產會調查員說，因為前主委家人及代表律師，在黨產會約詢時把170箱資料消失的責任都推給婦聯會，除指稱資料還在婦聯會大樓內，更堅持婦聯會同仁必定有副本及底稿，所以他們依職責必須再度到婦聯會調查。