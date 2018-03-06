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「鐵拳世界巡迴賽」　2018回歸展開全新賽季

記者顏大惟／綜合報導2018/03/06 17:21
▲2018「鐵拳世界巡迴賽」即將回歸。（圖／萬代南夢宮娛樂提供）
▲2018「鐵拳世界巡迴賽」即將回歸。（圖／萬代南夢宮娛樂提供）

萬代南夢宮娛樂與社群影音實況平台 Twitch 今（ 6 ）日宣布， 2018 「鐵拳世界巡迴賽」即將回歸並展開全新賽季，官方希望藉由「鐵拳世界巡迴賽」鞏固並加深玩家之間的交流、促進《鐵拳》系列作品的長期發展。

《鐵拳 7 》於去（ 2017 ）年正式推出，並登上「鐵拳世界巡迴賽」的舞台，募集全球各路遊戲強手共襄盛舉，舊金山總決賽也是電玩界中備受矚目的焦點，最終由來自亞太地區的 Qudans 贏得世界冠軍頭銜。

2018 「鐵拳世界巡迴賽」將於 3 月 16 日在亞特蘭大舉行的 Final Round 揭開序幕。本屆「鐵拳世界巡迴賽」將橫跨亞太地區、美洲及歐洲地區舉辦 40 場比賽，在為時  8  個月的賽季中，將分別於 4 月 7 日、 8 日與 6 月 16 日、 17 日巡迴至香港及台灣。

萬代南夢宮娛樂表示，本屆賽事將使用全球統一的排行榜採計積分，於賽季尾聲時，前 19 強將可晉級 2018 年 11 月於荷蘭阿姆斯特丹舉行的最終決戰，並開放所有參賽者角逐可晉升總決賽的最後席次。一路過關斬將贏得最終勝利的參賽者將獲得高額獎金與冠軍殊榮。

2018 「鐵拳世界巡迴賽」即日起開放報名參賽，活動詳情可至官方網站查詢。

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