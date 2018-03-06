川普是企業家的麻吉？除了減稅及監管 其他政策均不受

美國總統川普總喜歡自誇，自己是對企業家最有利的領導者。不過對美國大公司的 CEO 們來說，事情並沒有這麼單純。

據《CNNMoney》報導，川普的確有許多措施惠及大企業，例如大幅減稅，並開始放鬆監管，這些做法至少受到企業以及股市的支持。然而，有些想法帶來更多的反對聲浪，例如－關稅。

川普已經在計畫課徵鋼鋁關稅，還揚言下一步可能是歐洲汽車。《華爾街日報》在社論批評，他的關稅計畫是「最大的政策失誤」。由川普的推特發文，他似乎就想打一場貿易戰，這更會嚇壞任何企業的執行長。