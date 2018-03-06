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川普是企業家的麻吉？除了減稅及監管 其他政策均不受

鉅亨網2018/03/06 17:20
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美國總統川普總喜歡自誇，自己是對企業家最有利的領導者。不過對美國大公司的 CEO 們來說，事情並沒有這麼單純。

據《CNNMoney》報導，川普的確有許多措施惠及大企業，例如大幅減稅，並開始放鬆監管，這些做法至少受到企業以及股市的支持。然而，有些想法帶來更多的反對聲浪，例如－關稅。

川普已經在計畫課徵鋼鋁關稅，還揚言下一步可能是歐洲汽車。《華爾街日報》在社論批評，他的關稅計畫是「最大的政策失誤」。由川普的推特發文，他似乎就想打一場貿易戰，這更會嚇壞任何企業的執行長。

除了關稅之外，川普的一些政策也不符企業想法，包括移民改革、中止 DACA 夢想家計畫、退出 TPP、北美自由貿易協定及巴黎氣候協議等多國協議。

各類政策中，川普的減稅及放鬆監管，可能還對企業有利，但其他的政策，就沒有那麼多商業界的支持了。

川普的關稅計畫讓華爾街措手不及，並已開始拋售股票。對鋼鋁的課稅，引發了對手報復的疑慮，企業並擔憂可能轉化為貿易戰。

雖然美國鋼鐵及鋁業的高層，基本上支持川普的做法，但貿易團體甚至於總統的盟友，對此的批評聲更大。曾在選舉期間為川普提供建議的 3 名經濟學家－Larry Kudlow、Art Laffer 及 Stephen Moore，在《CNBC》專欄上警告，川普的關稅是「對低收入家庭的累計稅」，計畫有「邏輯的危機」。

由摩根大通 (JPMorgan Chase) 執行長 Jamie Dimon 主持的商業團體 The Business Roundtable 也發言批評，川普的關稅計畫會傷害美國經濟、企業、勞工及消費者。

商業團體也抨擊關稅做法，出聲的包括美國石油公司、汽車經銷商、啤酒生產商、化學品公司與零售商集團。連巧克力生產商 Hershey(HSY-US) ，他們會使用鋁箔來包裝巧克力，也警告川普的關稅將對美國經濟產生負面影響。
 

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