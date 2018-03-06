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美產量持續攀升 國際油價走跌

鉅亨網2018/03/06 17:18
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即便全球原油需求持續成長，但美國頁岩油產量不斷攀升，令市場感到憂心，週二 (6 日) 國際油價走跌。

根據 Investing.com 報導，美東時間週二凌晨 3 點 40 分，西德州中級原油期貨下跌 5 美分 (0.08%)，至每桶 62.52 美元；布蘭特原油期貨下跌 15 美分 (0.23%)，至每桶 65.39 美元。

汽油期貨下跌 0.69%，至每加侖 1.922 美元；天然氣期貨價格小幅上漲 0.15%，至每百萬英國熱量單位 (mmbtu)2.708 美元。

美國石油協會 (API)、國際能源署 (IEA)，將分別於週二、週三，發布報告，市場持續關注。

IEA 日前表示，在亞洲經濟成長與美國石化業復甦帶動下，未來 5 年，全球原油需求，將以每年約 1.1% 的幅度增加。

過去 1 年，美國原油產量大增，IEA 估計，到 2023 年，平均日產量將增加 270 萬桶，至 1,210 萬桶；相較之下，石油輸出國組織 (OPEC) 的產量，僅增加約 75 萬桶。

為了支撐油價，OPEC 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

IEA 稱，美國最晚將於 2019 年，超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

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