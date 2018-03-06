鋼鋁課稅 川普不認為會引爆貿易戰

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，儘管他計畫對進口鋼鐵和鋁材課徵新的關稅，但沒有必要擔心會爆發貿易戰。他說：「我不認為會有貿易戰，我不這麼認為。」

「財經內幕」（Business Insider）報導，川普這番言論是在白宮和以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）會晤時所說。4天前川普才宣布要對進口到美國的鋼鋁課徵新關稅。

在今天談話之前，川普不斷在推特挑起貿易戰的可能性。

法新社報導，美國貿易代表萊特海澤今天警告，美國、加拿大、墨西哥3國談判人員，在北美自由貿易協定（NAFTA）最新一輪的重新談判中未能取得預期進展。川普近日再度抨擊這項貿易協定對美國不公平。