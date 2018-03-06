NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈提升用藥安全　長照增社區藥事照護樂齡運動遊樂園　提升長輩生活品質500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

鋼鋁課稅 川普不認為會引爆貿易戰

中央社2018/03/06 17:15
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，儘管他計畫對進口鋼鐵和鋁材課徵新的關稅，但沒有必要擔心會爆發貿易戰。他說：「我不認為會有貿易戰，我不這麼認為。」

「財經內幕」（Business Insider）報導，川普這番言論是在白宮和以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）會晤時所說。4天前川普才宣布要對進口到美國的鋼鋁課徵新關稅。

在今天談話之前，川普不斷在推特挑起貿易戰的可能性。

法新社報導，美國貿易代表萊特海澤今天警告，美國、加拿大、墨西哥3國談判人員，在北美自由貿易協定（NAFTA）最新一輪的重新談判中未能取得預期進展。川普近日再度抨擊這項貿易協定對美國不公平。

在墨西哥市進行的NAFTA第7輪談判結束後，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示：「儘管（我們）努力工作，但沒在這輪談判取得大家期望的進展，我們只談成了另外3個項目。」

他告訴記者說：「為了要完成NAFTA 2.0，我們需要在大約30個項目上達成協議。經過7個月，到目前為止我們才達成6項。」

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）則說：「若對加拿大鋼鐵和鋁製品設限，加拿大將採取適當、積極的措施來捍衛我們的貿易利益及勞工。」（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070306

空氣品質即時掌握 高市要密...華映2月合併營收月減20%

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan