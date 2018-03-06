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木棒聯賽／全場狂敲13安　平鎮「扣倒」成德奪季軍

記者黃建霖／嘉義報導2018/03/06 17:26
▲平鎮高中奪得季軍。（圖／黃建霖攝）
▲平鎮高中奪得季軍。（圖／黃建霖攝）

高中木棒聯賽今(6)日下午進行季軍戰，衛冕無望的平鎮高中，本場比賽毫不手下留情，全場敲出13支安打，在第7局就以8:1提前結束比賽，總算一吐昨日輸球的怨氣。

雖然上一場在突破僵局制輸給穀保，但平鎮此役依舊保持著高昂的鬥志，首局就趁著成德先發陳冠昀控球不穩之際打進1分；第2局靠著對方內野傳球失誤，以及林靖凱的適時安打，一舉打進3分，取得4:0的領先。

4局下兩出局後，開路先鋒宋晟睿敲安帶起該局的攻勢，接著何逸龍和林靖凱也都打出安打，平鎮該局再添1分；5局下，郭玟毅敲出二壘安打，下一棒的林俊恩擊出中外野的飛球落地，造成對手處理球的失誤，隨後烏凱恩也跟著敲安，平鎮單局又拿2分，將比分拉開到7:1，勝負就此底定。

而反觀成德打線本場比賽打起來有些綁手綁腳，僅靠陳聖平一人發揮，只打回1分；而在分數被越拉越開的情況下，他們看起來有些無心戀戰，平鎮也順利在7局下，就以7分之差提前「扣倒」對手。

平鎮先發投手李承楨這一場比賽主投4局，只被敲3支安打、丟1分；而接手的徐若熙表現也很精彩，3局的投球就送出4次三振，被打2支安打無失分。

打線上，3棒的林靖凱單場3安，繳出「猛打賞」的成績單，而開路先鋒的宋晟睿此役跑回3分，稱職扮演第一棒的角色，兩人同為打線上發揮最出色的選手。

賽後受訪時平鎮總教練吳柏宏賽後表示，這一次的成績雖然沒有達到預期，但選手都很認真、也打得很好，不想否定他們。另外他也特別點名劉基鴻、宋晟睿、郭玟毅這3名球員，認為他們的成長很多。

而成德總教練陳同霆則表示，今天先發的陳冠昀球不好打，但由於他才練投手不久，心理素質不是特別強，對上平鎮這種球隊，開賽就有點自覺比別人矮一頭，首局送出過多保送，自己打敗了自己。成德今年以第4名坐收，已經寫下隊史最佳成績。


▲成德高中奪得隊史最佳的第4名。（圖／黃建霖攝）

 

關鍵字平鎮高中成德高中木棒聯賽林靖凱宋晟睿
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