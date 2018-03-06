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群電2017年財報創八高 擬配3.15元股利 殖利

鉅亨網2018/03/06 17:26
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電源供應器廠群電 (6412-TW) 公布 2017 年財報，包括營收、營業毛利、營業利益、毛利率、營益率、稅後純益、純益率及 EPS 等 8 項重要財務指標，均創下歷史新高。另外也將配發 3.15 元股利，包括 3.1 元現金股利及 0.05 元股票股利，依今 (6) 日收盤價計算，現金殖利率 5.6%。

群電 2017 年營收為 278.75 億元，年增率 2%；營業毛利 47.9 億元，年增率 4.6%；毛利率 17.2%，年增 0.5 個百分點；營業利益 16.34 億元，年增率 13.6%；營益率 5.9%，年增 0.6 個百分點；稅後純益 15.62 億元，年增率 16.5%；每股稅後純益達 4.21 元，創歷史新高，年增率 13.5%。

群電董事會也決議配發 3.15 元股利，包括 3.1 元現金股利及 0.05 元股票股利，配發率超過 80%。以今收盤價 61.2 元計算，現金殖利率達 5.6%。

群電表示，由於智慧家庭與電競相關為去年主要熱門的科技產品，受惠於這兩股強勁的市場需求，加上相關產品附加價值較高，推升去年的營收與獲利雙雙創下新高。群電分析，雲端智能應用產品，包括智慧家庭、電競相關、雲端與智能綠建築等產品，營收較前年成長近 15%，佔整體營收比重已接近 3 分之 1。

至於群電今年 2 月自結合併營收為 17.1 億元，雖然較 1 月下滑 19%，但仍符合法人預期，累計今年前 2 月自結合併營收為 38.23 億元，年增率 3%。

展望今年，群電表示，隨著智慧家庭、智慧音箱、AI 科技、與 IOT 等相關市場成長動能愈益強勁，可望持續帶動今年營收走揚。

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