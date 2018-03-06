NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈樂齡運動遊樂園　提升長輩生活品質西非女自豪豐臀　被稱西非金卡戴珊500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
鉅亨網

致和證預計4月轉上櫃 計畫建構基金代銷平台

鉅亨網2018/03/06 17:32
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

以南部市場為營運基礎的區域型券商致和證 (5864-TW) 今 (6) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計 4 月轉上櫃，致和證指出，雖不易快速提升市占率，但客戶大多黏著度高，獲利穩健，未來將持續提高經紀業務收益，並活化自有不動產，不排除處分或與異業結盟合作逐步出租，也計畫與基富通合作建立基金代銷平台。

致和證於南部地區深耕經紀業務市場長達 28 年，經紀客戶以自然人為主，占比達 90% 以上，於 2009 年登錄興櫃掛牌交易，目前全台共有 9 家營運據點，包括台南 5 家，高雄 1 家和台北 3 家。

致和證營收主要來自對投資人提供服務所收取的手續費、利息收入和自行買賣證券獲得的資本利得、股利收入等，經紀市占率約 0.25%；2015 年至 2017 年每股純益 (EPS) 分別為 0.13 元、0.91 元、0.59 元。

致和證去年各項業務以經紀業務占 66% 最高，自營業務 32% 居次，由於台股日均成交量年增近 4 成，使經紀業務手續費、利息收入分別年增 45%、21%，

不過，去年收益 3.58 億元，年減 9.68%，致和證說明，主要是因自營、承銷相關證券出售淨利和按公允價值衡量淨利衰退。

致和證表示，公司以精實適中的營運規模、強化客戶關係管理、口碑行銷三大重點經營，未來將伺機結合 FinTech 和 AI 兩大面向發展，惟目前電子下單比重僅 20%，仍有不少努力空間。

另外，致和證有意尋找併購標的；而期貨經紀也已轉為元大期貨的交易輔助人 (IB)，以降低成本、費用並提高期貨業務收益。

致和證股價日 K 線圖。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字致和證券商上櫃新股掛牌南部券商台南幫headline
〈台塑四寶業績發表〉2月營...淡季加工作天少 TPK2月...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan