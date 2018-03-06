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〈台塑四寶業績發表〉2月營收共1267億元 台塑化

鉅亨網2018/03/06 17:30
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台塑四寶今 (6) 日公布 2 月合併營收，共達 1267.17 億元，月減 16.4%，年增 5 %，四寶單月營收均較上月減少，除台塑 (1301-TW) 單月營收年比減少外，其餘三寶營收均較去年同期成長，其中，又以台塑化 (6505-TW) 年成長 10.3% 最為亮眼。

台塑

台塑 2 月合併營收為 141.12 億元，月減 26.3%，年減 5.7%，創 2016 年 10 月以來新低；前 2 個月累計營收 332.69 億元，年增 11.7%。

台塑表示，2 月受到農曆春節長假影響，大部分下游加工客戶停工至元宵節後才開工，加上 2 月出貨天數少，部分訂單延至 3 月出貨，使銷售量差減少 51.2 億元。

與去年同期相較，台塑指出，由於今年農曆春節假期集中於 2 月，有別於去年分散於 1 月底與 2 月初，使銷售量差減少 13.1 億元；銷售量差方面，受惠產業景氣升溫，帶動國際氧化鋁需求與價格，加上中國環保加嚴，預估約 100 萬乾噸液鹼產能關廠，推升液鹼行情，使其價格年比上漲 33%，帶動銷售量差增加 4.5 億元。

南亞

南亞 (1303-TW) 2 月合併營收為 240 億元，月減 17.7 %，年增 4.8%，創 2017 年 3 月以來新低；前 2 個月累計營收 531.6 億元，年增 13.4%，為近 6 年同期新高。

南亞表示，2 月銷售量差減少 52 億元，銷售價差增加 0.4 億元，由於 2 月工作天數少，加上春節假期，共較 1 月減少 9 天，導致月營收的比較基礎不一致，使營收表現相較減少。

與去年同期相較，南亞指出，2 月營收表現雖受年假因素影響，但銷售量差仍小幅增加 1.3 億元，銷售價差則增加 9.7 億元，明顯優於去年，其中，化工產品受惠市況優與行情提升、營業額增加 15.5 億元，聚酯產品營業額增加 5.4 億元，電子材料產品營收減少 7 億元。

台化

台化 (1326-TW) 2 月合併營收為 299.88 億元，月減 11.3 %，年增 1.1%，為近 5 個月低點；前 2 個月累計營收 637.98 億元，年增 6.8%。

台化表示，受到農曆春節影響，銷售量差減少 38.4 億元，銷售價差增加 0.2 億元，雖然交運天數較 1 月減少 9 天，但剛性需求與市場庫存仍低，因此減少幅度未如交運天數，營收表現達預期，其中，台化廠售量減少 12.9 億元、售價減少 1 億元，台化寧波廠銷量減少 9.1 億元、福懋減少 6.8 億元。

與去年同期相較，台化指出，銷售量差減少 1.6 億元，銷售價差增加 4.7 億元，但去年農曆春節為 1 月底，今年則在 2 月中，銷售量減少有限，可見市況與需求均優於去年；銷售量方面，台化增加 6.4 億元、台化寧波減少 3.2 億元、福懋減少 2.4 億元。

台塑化

台塑化 2 月合併營收為 586.17 億元，月減 15.6 %，年增 10.3 %，為近 3 個月低點；前 2 個月累計營收 1280.41 億元，年增 12.6%。

台塑化指出，2 月銷售量差減少 91.1 億元，銷售價差減少 17 億元，其中，煉油事業營業額月減 18.3%，除原油煉製量較 1 月減少外，國際原油價格也較上月下跌，至於烯烴事業營業額則是月減 10.2%，主要受到營業天數減少與市場供給寬鬆影響。

與去年同期相較，台塑化指出，銷售量差增加 43.1 億元，銷售價差增加 11.7 億元，其中，煉油事業在總銷售量與油品售價均成長下，營業額增加 17.2%，至於烯烴事業營業額則是較 2 月減少 2.3%。
 

台塑四寶2月營收。製表：記者林薏茹
台塑四寶 2 月營收。製表：記者林薏茹

 

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