被問如何奪回邦交國 陸外交部：一個中國

（中央社台北6日電）針對中國大陸「奪回」台灣在非洲邦交國有何新作為，中國外交部發言人耿爽今天表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，中方願繼續在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作關係。

據中國外交部官網報導，今天的例行記者會上有媒體提問：「非洲還有一些國家與台灣有外交關係，為了奪回與這些非洲國家的外交關係，中方目前作了哪些努力？」

耿爽僅簡單回應說：「一個中國原則是國際社會的普遍共識，堅持一個中國原則也是時代潮流。中方願繼續在和平共處五項原則基礎上同世界各國發展友好合作關係。」