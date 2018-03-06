曼谷國際書展 台灣亮點文化饗宴

（中央社記者劉得倉曼谷6日專電）2018曼谷國際書展將於29日登場，主題國是台灣，亮點是「文化台灣」，預計以台灣電影、出版、觀光、音樂、工藝和多元文化的呈現，提供泰國民眾探索和體驗台灣的機會。
第16屆曼谷國際書展暨第46屆泰國全國書展預定29日開幕，超過100家台灣出版社帶來1200種各式圖書和出版品參展，泰國Pubat書展協會今天舉行開展記者會，並介紹唯一主題國-台灣，由駐泰國經濟文化辦事處代表童振源和文化組人員出席。
童振源致詞時表示，台灣在2007年後，今年再度於曼谷國際書展擔任主題國，將以文化當作見面禮，以「文化台灣」為主題館主軸，融合台灣文學出版、觀光、音樂、生活品味和多元文化，帶給泰國民眾與國際社會最豐盛的台灣文化饗宴。
他說，這次活動將分別以作家對談、交響樂演奏、電影欣賞、歌手表演和文化藝術演出等方式，與泰國民眾近距離交流互動。也展出「CCC漫筆虛實」展，以擴增實境（AR）、浮空投影、數位體驗來展現台灣歷史、文化。像是與作家侯文詠的對談；以及有半世紀傳承的昇平五洲園演出「打虎英雄傳」掌中戲。
文化部為拉近台灣與泰國出版市場的距離，書展期間舉辦台泰出版產業論壇及版權推介會。曼谷國際書展自3月29日至4月8日在詩麗吉王后展覽中心（QueenSirikit National Convention Center）展出。
愛書人對書有浪漫的想像，沉浸書香猶如獨享私房菜，希望泰國朋友都能經由參觀台灣館，搭上通往美麗新世界的列車，漫遊在文化書海中。（編輯：郭中翰）1070306