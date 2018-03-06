曼谷國際書展 台灣亮點文化饗宴

（中央社記者劉得倉曼谷6日專電）2018曼谷國際書展將於29日登場，主題國是台灣，亮點是「文化台灣」，預計以台灣電影、出版、觀光、音樂、工藝和多元文化的呈現，提供泰國民眾探索和體驗台灣的機會。

第16屆曼谷國際書展暨第46屆泰國全國書展預定29日開幕，超過100家台灣出版社帶來1200種各式圖書和出版品參展，泰國Pubat書展協會今天舉行開展記者會，並介紹唯一主題國-台灣，由駐泰國經濟文化辦事處代表童振源和文化組人員出席。

童振源致詞時表示，台灣在2007年後，今年再度於曼谷國際書展擔任主題國，將以文化當作見面禮，以「文化台灣」為主題館主軸，融合台灣文學出版、觀光、音樂、生活品味和多元文化，帶給泰國民眾與國際社會最豐盛的台灣文化饗宴。