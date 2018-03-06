禁養動物惹議 消防署：反映意見再修正

（中央社記者黃麗芸台北6日電）消防署日前發文給各縣市消防局及消防隊不得飼養搜救犬以外的動物，引發議論。消防署副署長江濟人今天說，是提醒相關規定，未禁止或要求棄養，將反映各界意見再做修正。

有民眾日前投書到消防署指出，有消防分隊所飼養的流浪狗追趕民眾，造成對方跌倒受傷；消防署隨後在今年1月底發出消防單位禁止飼養動物的公文，結果引發愛動物人士不滿。

消防署今天下午臨時舉行「消防機關動物飼養管理問題」說明會，江濟人表示，日前接獲民眾投書後，為避免發生類似民眾受傷狀況，才發文給相關單位提醒主管機關營建署在民國103年底所制定的「辦公處所管理手冊」規定。