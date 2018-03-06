影／慎入！4美軍巡邏遇伏擊陣亡　IS公開射殺全紀錄

2017 年 10 月 4 日，11 名美國綠扁帽特種部隊士兵和 30 名尼日（ Niger ）軍隊在靠近馬利邊境一帶執行巡邏任務，途中遭遇 IS 伏擊，造成 4 名美國軍人戰死，過程全被陣亡美軍中士強森（ Sgt. La David Johnson ）頭盔上的攝影機拍下。 IS 近日透過網路曝光這段畫面，向外界誇耀他們成功射殺美國大兵。

綜合外媒報導， IS 透過通訊軟體 Telegram 發布影片，從畫面可見， 4 名美軍士兵在結束任務返回基地途中，遭 50 名手持機關槍及火箭推進榴彈的 IS 戰士突襲。面對敵方猛烈砲火，美軍士兵先是靠在無裝甲休旅車旁開火還擊，突然其中一名美軍中彈倒地，強森立即上前查看並將同袍拉到汽車後方掩護，怎料自己最後仍不敵四面八方的子彈猛攻，慘叫一聲後倒地，影片最後拍到強森遭敵方連開數槍後便結束。

外媒指出，美軍在過程中曾施放紅色煙霧，協助友軍飛機辨別位置，但法軍戰機卻在 2 小時後才抵達現場救援；另外，在最先公開的影片中，由於開頭是非洲薩赫爾地區的恐怖組織 Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin （ JNIM ）成員向 IS 首腦巴格達迪（ Abu Bakr al-Baghdadi ）宣誓效忠的畫面，藉此暗示這場伏擊確實由 IS 策動。

陣亡的 4 名美軍分別為 35 歲巴雷克上士（ Staff Sgt. Bryan Black ）、 39 歲傑里邁亞・強森上士（ Staff Sgt. Jeremiah Johnson ）、 25 歲大衛・強森中士（ Sgt. La David Johnson ）、 29 歲萊特中士（ Staff Sgt. Dustin Wright ）；美國五角大廈也指出，目前不願對影片評論，不過近日預計將公開有關這場攻擊事件的最新調查進展。



▲ 4 名美軍士兵遭 IS 突擊陣亡。（圖／翻攝自推特）