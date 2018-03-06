助花蓮復甦 盧建順返鄉推廣高爾夫球

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）協助花蓮強震後觀光業復甦，台開集團請來職業高爾夫球名將盧建順推廣高爾夫球運動，並將籌設高爾夫球俱樂部，帶動花蓮觀光休閒產業。

台開集團董事長邱復生今天在花蓮台開園區宣布，將全力趕工位於園區內的新天堂樂園，預計今年分階段對外開放運營，日前取得花蓮洄瀾灣旅館商店街建照，也將興建旅館，並規劃職人、達人的專屬商店，其中包括高爾夫球俱樂部，邀請盧建順帶頭推廣高爾夫球。

老家在花蓮的盧建順就讀花蓮中正國小，小學五年級時舉家遷到淡水，在淡水高爾夫球場開啟他的高爾夫球生涯。