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12月花神／自戀總比自卑好　堅持到底是水仙

保庇2018/03/06 16:54
12月花神／自戀總比自卑好　堅持到底是水仙（圖／保庇）
12月花神／自戀總比自卑好　堅持到底是水仙（圖／保庇）

水仙，在東西方神話中都有和它相關的故事，希臘神話中，愛上自己水中倒影的美少年那西索斯（Narcissus）。或是中國童話中，老乞丐為了報答獵戶母子把白米飯變成水仙花，讓獵戶母子得以販賣水仙花改善生活。據說洛神、娥皇、女英都被視為是水仙的花神，還有人說它是凌波仙子轉世，到底是怎麼回事呢？

黃色水仙的花語是純潔的愛情（圖／pixabay）
黃色水仙的花語是純潔的愛情（圖／pixabay）

水仙，多年生單子葉草本植物，屬天門冬目石蒜科植物。原產於中歐、地中海部分地區及北非等地。中國水仙為多花水仙之變種，唐代便開始栽種，以上海和漳州的水仙最為有名。花期隨著溫度高升而短少，可耐0℃低溫，中西醫都會採用水仙鱗莖入藥，請依照醫生指示使用。

康熙皇帝曾讚美水仙：「騷人空自吟芳芷，未識凌波第一花。」具有凌波仙子美稱的水仙，傳說是天上的凌波仙子路過正在鬧旱災的江南，於心不忍便將手中的寶鏡摔至乾涸的大地，碎裂的寶鏡成為湖水拯救人們免於災害之苦。但凌波仙子卻因此受罰，當天上兵將要將她押回天牢時，凌波仙子將自己的髮簪插在湖邊，化作一朵朵水仙，這也是為什麼江南盛產水仙的緣故。

水仙總是長在水邊，平時栽種用清水也能養活，所以人們相信水仙是上古神話中伏羲氏，不幸在洛水失足溺水的女兒洛神。但也有人提出應該是娥皇和女英，她們二人嫁給舜，三人的感情相當融洽。但舜在南巡時駕崩，悲傷不已的二人便雙雙殉情於湘江。姊妹二人的感情之深令人動容，對舜的愛使人敬佩，上天便將二人變成江邊水仙。

水仙的故事不如外表那樣簡單，凌波仙子或是娥皇女英都犧牲自己成就他人。12月花神系列就用清香淡雅的水仙畫下句點，生活中還有哪些被我們遺忘的神明，敬請期待保庇NOW小編的分享喔。

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關鍵字凌波仙子女英娥皇水仙洛神
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