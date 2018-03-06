企業設廠效益湧現 農科園區土地供不應求

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東農業生物科技園區主任張淑賢今天表示，近兩年在「新農業」產業政策帶動下，農科園區湧現企業進駐搶地熱潮，目前有107家廠商進駐，土地呈現供不應求的狀況。

民國95年開園的屏東農科園區，是台灣唯一以農業科技為主軸的產業園區，除了農業生技工廠外，也發展觀光工廠。

張淑賢表示，近兩年在「新農業」產業政策帶動下，湧現企業進駐搶地熱潮，吸引施懷哲維克生物科技公司、康力生技公司、譽蒼生物科技公司、萊特先進生醫公司、台農發公司等企業進駐。

今年有台灣農畜產公司、麗雅諾生技、齊立興業、萬家香醬園、浤業食品公司等多家以租地自建廠房模式進駐的農企業趕工建廠中；廣為大家熟悉的旗山枝仔冰城(捷希生技股份有限公司)，結合現代化的食品工廠製程及古早懷念的冰城文化，在農科園區的新設廠房已竣工並籌備開幕營運中。