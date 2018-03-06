企業設廠效益湧現 農科園區土地供不應求

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東農業生物科技園區主任張淑賢今天表示，近兩年在「新農業」產業政策帶動下，農科園區湧現企業進駐搶地熱潮，目前有107家廠商進駐，土地呈現供不應求的狀況。
民國95年開園的屏東農科園區，是台灣唯一以農業科技為主軸的產業園區，除了農業生技工廠外，也發展觀光工廠。
張淑賢表示，近兩年在「新農業」產業政策帶動下，湧現企業進駐搶地熱潮，吸引施懷哲維克生物科技公司、康力生技公司、譽蒼生物科技公司、萊特先進生醫公司、台農發公司等企業進駐。
今年有台灣農畜產公司、麗雅諾生技、齊立興業、萬家香醬園、浤業食品公司等多家以租地自建廠房模式進駐的農企業趕工建廠中；廣為大家熟悉的旗山枝仔冰城(捷希生技股份有限公司)，結合現代化的食品工廠製程及古早懷念的冰城文化，在農科園區的新設廠房已竣工並籌備開幕營運中。
張淑賢說，目前233公頃的第一期園區共計107家國內外企業進駐投資，形成天然物加值、水產養殖生技、農業資材、禽畜生技、生技檢測與代工服務、節能環控農業設施等6項產業聚落，帶動投資金額達新台幣108.98億元。
張淑賢表示，目前第一期園區土地及標準廠房出租率都已超過9成，有不少廠商希望能有土地可以自蓋廠房，呈現供不應求狀況，行政院已核定投入35億餘元辦理擴區開發計畫，第二期園區有165.41公頃，包括多功能倉儲區、商務會館及再提供60家以上企業進駐設廠的土地。（編輯：方沛清）1070306