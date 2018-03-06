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電器電子商品標示基準整併 3/8上路

中央社2018/03/06 17:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北6日電）電器與電子商品界限日趨模糊，經濟部修正合併兩項商品標示基準，8日公告期滿將正式生效。日後流通進入市場產品需符合新規，否則將遭罰新台幣2萬至20萬元罰鍰。

經濟部商業司今天舉辦記者會，司長李鎂說明，現行12個特定商品標示基準中，電器與資訊、通訊、消費性電子等2種類別，隨著電子資訊產業發展，因功能相近，加上部分電器數位化或體積小等趨勢，產品分類越來越難以區分，造成業者標示困擾。

商業司舉例，音響產品除屬電器商品，也列為3C產品中的硬體商品，分別適用不同應標示事項及標示方式，為解決業者困擾，經濟部將2項基準合併為「電器及電子商品標示基準」，其中分為硬體、軟體、零組件及耗材3大類。

值得注意的是，新基準中針對內建有顯示器的硬體商品，增訂得以將商品名稱及型號、額定電壓（V）及額定頻率（Hz）、總額定消耗電功率（W）或額定輸入電流（A）、製造年份及製造號碼、商品原產地等應行標示事項，以螢幕顯示代替，並應於產品內外包裝或說明書上載明操作方式。

此外，針對體積過小，難以於本體上標示內容的商品，新基準容許標示在內外包裝或說明書上。舊制中針對3C商品規定應在本體上標示事項，同時需標示在內外包裝或說明書上，在新基準中已取消重複標示規定。

李鎂指出，新基準已在去年3月8日公告，至今年3月8日公告期滿生效。自今年3月8日起流通進入市場的商品都適用新制，若違反新規定，將先通知業者限期30天內改正，屆期未改正者將處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止。

李鎂表示，隨時代演進，商業司每年會陸續更新特定商品標示基準，例如目前已預告訂定消費性化學商品標示基準，但仍在蒐集外國案例進行研議。此外，去年底預告修正服飾基準，包括放寬商品標示技術，可於商品本體上以烙印、燙印等方式標示成分或洗標圖，取代過去的附縫方式。（編輯：張良知）1070306

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