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老國小辦校慶 學童踩街訪舊校址

中央社2018/03/06 17:44
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市佳里區佳里國小舉辦120週年校慶活動，規畫「尋根溯源社區健走」社區探索體驗主題活動課程，今天安排師生以踩街方式走到兩處舊校址，盼學童多認識自己家鄉。

佳里國小校長康瑞中受訪表示，民國前14年設校於佳里金唐殿後廂房的佳里國小，今年邁入120週年，期間歷經2次遷校。第一次是在地方熱心教育人士的贊助下，民國前7年遷至現址為第一銀行佳里分行土地。後因就學人數增加，校舍不足，在29年遷移至學校現址。

康瑞中說，校方以明信片樣式來設計這次活動學習單，除了邀請學校學生設計圖案及繪製地圖，也標示出學校遷移的地點與佳里區重要街道路段。學習單除了在健走活動中可以使用，也可在3月17日校慶當天，到臨時郵局蓋紀念戳，更具收藏的價值。

佳里國小全校學童下午拿著自己設計的慶祝標語及宣傳設計於學校操場集合，隨後在鼓棒韻律校隊的帶領下開始踩街。隊伍中穿插小朋友不同造型打扮與口號，引來不少路人目光。

踩街隊伍抵達金唐殿後，廟方贈送每名學童平安飾品，祈求今年學業進步；第二站抵達第一銀行佳里分行，銀行經理及員工列隊歡迎，也致贈學童平安福袋。

康瑞中說，所有班導師都事先將這次活動融入寒假作業中，在出發前及路途中適時進行探索與體驗的教學，除了象徵教育的傳承與延續，也讓校慶更具創新意涵。(編輯:孫承武)1070306

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