老國小辦校慶 學童踩街訪舊校址

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市佳里區佳里國小舉辦120週年校慶活動，規畫「尋根溯源社區健走」社區探索體驗主題活動課程，今天安排師生以踩街方式走到兩處舊校址，盼學童多認識自己家鄉。

佳里國小校長康瑞中受訪表示，民國前14年設校於佳里金唐殿後廂房的佳里國小，今年邁入120週年，期間歷經2次遷校。第一次是在地方熱心教育人士的贊助下，民國前7年遷至現址為第一銀行佳里分行土地。後因就學人數增加，校舍不足，在29年遷移至學校現址。

康瑞中說，校方以明信片樣式來設計這次活動學習單，除了邀請學校學生設計圖案及繪製地圖，也標示出學校遷移的地點與佳里區重要街道路段。學習單除了在健走活動中可以使用，也可在3月17日校慶當天，到臨時郵局蓋紀念戳，更具收藏的價值。