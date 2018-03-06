發展軌道產業 集電弓等5系統自製優先

楊正君今天在交通部例行記者會中說，鐵道局將設包括規劃、土木建築、機電、工程管理、營運監理及財產管理共6個業務組，另設北部、中部、南部及東部4個工程處，預計6月揭牌。

高鐵局與鐵工局都是交通部所屬單位，配合政府組織改造，依據今年1月17日新公布的交通部鐵道局組織法，兩局業務與人力將整併。

（中央社記者汪淑芬台北6日電）高速鐵路工程局與鐵路改建工程局將整併為鐵道局，6月掛牌。高鐵局副局長楊正君今天說，發展軌道產業是未來很重要一項業務，將研發自製台鐵及輕軌所需包括集電弓、車門等5項關鍵設備系統。

楊正君介紹鐵道局未來4大業務願景，其中很重要一項就是發展軌道產業，盼能建立台灣自主軌道技術及產業能量，降低軌道建置及營運維修成本，優先研發自製台灣鐵路管理局及輕軌所需的關鍵設備系統。

楊正君說，1月底高鐵局與工業局共同邀產官學界，舉辦「軌道產業關鍵議題座談會」，會中歸納出鐵道局將推動研發自製5項台鐵及輕軌所需的關鍵設備系統，包括：集電弓、車門、轉向架、列車防護及轉轍器。

楊正君以台鐵通勤電車EMU800為例，目前自製率為52%，盼未來能再進一步提升。

鐵道局其他任務包括：軌道建設、營運監理及站區開發。

楊正君說，鐵道局直接監理的軌道主要是台鐵、高鐵、阿里山森林鐵路及台灣糖業鐵路；至於捷運的監理由地方交通主管機關負責，但有重大事件或涉及法規部分，由鐵道局監理。

楊正君說，高鐵需求的規格較高，在發展軌道產業部分，現階段是推動提升高鐵所需備品零組件的自製率。（編輯：張銘坤）1070306