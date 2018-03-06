科技部辦AI比賽 700多人爭千萬獎金

近年來人工智慧（AI）技術蓬勃發展，科技部為加速相關技術研發工作，舉辦科技大擂台與AI對話」競賽活動，透過公開徵件方式，廣邀優秀技術團隊與廣大學子們投入語音AI議題，獎金2000萬元，2月28日報名截止，總計700多名挑戰者，共計143組團隊報名，由學術界領軍隊伍高達66隊，其中多為知名大學的一流實驗室；另一方面產業界也來勢洶洶，共有54隊前來挑戰。

科技部今天發布新聞稿指出，正式賽初賽將於今年8月舉行、複賽於12月舉辦，競賽採積分制，希望藉此鼓勵技術團隊持續投入研究並不斷精進演算法，決賽賽事則於108年2月舉辦。

科技部表示，為AI基礎打底工程，已經積極建置高品質語音資料庫，目標為建立第一個規模5000小時以上具在地文化特色的大數據語音資料庫，提供參賽團隊做為技術研發用。

科技部指出，目前已蒐集到約4000小時的原始語音資料，正逐步進行標註工程，完成標註的語料會分批陸續釋出。這份語料庫近期將正式開放，首波將釋出經人工與自動標記參考語料約700小時，供挑戰者使用，未來也會開放企業登記運用。同時除積極與各方洽詢合作，取得更為多元語音資料外，並將建立開放的資料庫共享機制，打造更完善的中文語音對話演算法。（編輯：李信寬）1070306