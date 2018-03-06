日艦砲擊我漁船　國民黨怒轟謝長廷應返台報告

國民黨團書記長李彥秀批評，蔡政府上任後外交政策親美、媚日，最後卻是落得「真心換絕情」；台灣漁船在合理經濟海域內行駛，竟然還遭受攻擊，要求政府除了嚴正向日方表達抗議外，也應務實調整對日政策，駐日代表有責任向國會報告交涉情況。

李彥秀質疑，今年台日漁業委員會會議在即，日方是否藉此向我方「下馬威」？倘若蔡政府未得到日方完整說明解釋，形同犧牲漁民權利，日後更可能犧牲國人重視食安問題，開放核食進口，呼籲蔡政府對日政策要「硬起來」！

國民黨團首席副書記長曾銘宗強調，「東船」是在台灣經濟海域內行駛，依法有權捕魚，卻遭日本公務船以水砲驅趕，此事涉及主權及漁權，蔡政府不能再低調、委曲求全，謝長廷應提出強烈抗議，並要求日方不能再有類似行為出現。

國民黨立委蔣乃辛抨擊，蔡政府對日打不還手、罵不還口，如同軟腳蝦一般，「這還像個政府嗎？」過去的「沖之鳥」爭議還沒解決，如今又發生「東船」事件，政府對日竟如此委屈求全，讓人民受辱、主權喪失。



謝長廷稍早前針對此事件表示，昨天跟日本政府提出抗議，「是因為我們認為並沒有從事捕魚行為」，如果「東船」沒有捕魚行為，「還追趕我們或追到我們的領域，是不適當的，就這一點我們有抗議」；但日本方面表示，台灣的船有越界也有捕魚行為，這一點，台日彼此要拿出證據。

謝長廷強調，對外一定是站在保護漁民的立場，維護主權的立場；但是台灣內部自己也要檢討，因為這艘船違反不能超過30浬的法規，況且這艘船是娛樂船，理論上不能捕魚，但現在都載著海釣客出海釣魚，所以內部看法規如何來整合，可能需要了解。

