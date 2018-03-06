花媽心內話風波　陳菊謝長廷在東京大和解？

高雄市長陳菊出版新書《花媽心內話：陳菊 4000 天》引爆與謝系的往事，最後導致陳菊愛將－立委劉世芳在這次民進黨高雄市長黨內初選被迫棄選。陳菊與謝長廷今(6)日在日本的東京食品展傳出上演「大和解」。
陳菊前往日本東京，與謝長廷兩人在東京食品展開幕記者會前，雙方有短暫互動。謝長廷到貴賓休息室向訪日的六縣市正副首長致意，陳菊當場拿出高雄市首批銷日的蜜棗做為伴手禮送給謝長廷。記者會時，兩人分坐會場兩側，上台分站兩邊，於公開場合沒有互動。
不過謝長廷對記者表示，他在台下與陳菊有善意互動。他說，看到陳菊老友瘦了很多，非常驚訝。陳菊也說，她有運動，顯然有成效。謝長廷指出，兩人是 40 年的老友，所以能很快察覺她體型的變化，兩人還一起閒聊健康養生話題。
謝長廷強調，他與陳菊的關係沒有問題。但是他也重申，陳菊新書中所指的那場中執會，根本不存在。陳菊是透過間接傳聞，深信有這麼一件事。既然書中寫錯了，他就直接表達異議。
謝長廷說，好朋友就不必再客套，再客套就是生疏，只有陌生人才需要行禮如儀，好朋友是有錯直說。例如，怎麼變瘦了？或是嘴角有飯粒這種事，看到就直說。如果怕失禮，還要透過祕書傳小紙條，那就不是好朋友。
至於陳菊出席 2018 年東京國際食品展台灣館開幕典禮時回答記者，指出從美麗島事件起，謝長廷就是他們的辯護律師，中間如果有些觀點不同，但他們對台灣的愛與熱忱，還有改革的理想目標都相同，「我們經過大風大浪，我想我們是好朋友」。