花媽心內話風波　陳菊謝長廷在東京大和解？

高雄市長陳菊出版新書《花媽心內話：陳菊 4000 天》引爆與謝系的往事，最後導致陳菊愛將－立委劉世芳在這次民進黨高雄市長黨內初選被迫棄選。陳菊與謝長廷今(6)日在日本的東京食品展傳出上演「大和解」。

陳菊前往日本東京，與謝長廷兩人在東京食品展開幕記者會前，雙方有短暫互動。謝長廷到貴賓休息室向訪日的六縣市正副首長致意，陳菊當場拿出高雄市首批銷日的蜜棗做為伴手禮送給謝長廷。記者會時，兩人分坐會場兩側，上台分站兩邊，於公開場合沒有互動。

不過謝長廷對記者表示，他在台下與陳菊有善意互動。他說，看到陳菊老友瘦了很多，非常驚訝。陳菊也說，她有運動，顯然有成效。謝長廷指出，兩人是 40 年的老友，所以能很快察覺她體型的變化，兩人還一起閒聊健康養生話題。