物價一漲不回頭？　學者：政府不僅要積極還要有創意

近日衛生紙傳出即將要漲價的消息，許多民眾預期心理，開始搶買、囤貨，誇張的景象被戲稱為「衛生紙之亂」，就連國外媒體也報導台灣瘋搶衛生紙的現象，公平會雖然大動作約談廠商與通路，並積極展開調查，還是引來許多民眾批評，認為「凍漲」只是治標不治本，一旦「凍漲」期限過後，一下彈升的價格反而更加吃不消。

隨著國際原物料價格近年來持續走揚，帶動許多民生用品紛紛喊漲，加上一例一休政策導致人力成本增加，這兩年台灣民生小吃、速食店、手搖飲料、咖啡店不斷調整價格，近日最受關注的就是衛生紙要漲價的消息，讓許多民眾叫苦連天，希望政府可以抑制物價連番漲。商研院商業發展與政策研究所長黃兆仁認為，政府應該要有正面、積極的作為，且在公共政策上要有創意，才能借力使力解決物價上漲的問題。

面對台灣物價連年上漲的現象，黃兆仁表示，台灣現在一直維持在低通膨、低成長的現象，很多業者一定會藉由很多不同的機會來反映價格。他提到：「其實物價就是政府跟市場（企業）之間的一個拉力，政府能做的，如果只是約談業者喝咖啡，那是很消極的做法。」

針對今年4月後電價恐怕也會漲，黃兆仁指出，電價與物價有所連動，不管是食衣住行育樂，或是製造業、農業、服務業都離不開電，電價若是調漲，對於消費者來說能夠支配所得的力道降低，在消費市場上多少會有排擠的效果；對於各行各業來說，電價漲就是多了營運成本的支出，整體成本必然增加，自然就很容易轉嫁到消費者身上。

黃兆仁強調，溫和性的通膨是必然的，但是業者是否因此全面性的拉抬價格，這是政府要去觀察與管理的方向。

面對連年漲價，也有不少民眾有所質疑，覺得一旦調漲就回不去，即使成本降低，也只有極少數的業者會下調價格。對此，黃兆仁認為，其實有很多種公共政策可以去管理，透過一些誘因讓漲價這件事情不要發生。

他舉例，台灣需要好的企業文化，這建立在一間公司的道德、倫理與良心，若是原物料成本下跌，要怎麼回饋給消費者，或是在盈餘增加時，要怎麼回饋給自己的員工，不管是用分紅還是獎金的方式，讓員工薪資所得增加，這時政府可以透過公共政策的機制去表揚這樣的企業，鼓勵消費者去消費，這對被表揚的公司來說，有品牌、廣告的效果，也樹立了典範，如此一來逐漸可以達到良性循環的力道，民眾質疑的聲音也會減少。

至於何時該行使公共政策、提出誘因，黃兆仁說：「這就要靠政府去判定業者的漲價是否合理、是否正常，再來決定是否要執行。」他認為，政府要帶頭正面、積極的作為，而且要有一些創意，才能借力使力來處理物價上漲的問題。