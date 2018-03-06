原油建設資金移至「男女平權」：消費者是否還對Tru

大約 22% 的加拿大人認為經濟將成長，而約 28% 的人認為情況會惡化，也是自去年 5 月以來的最大負差。上個月的樂觀派為 28%，而悲觀派為 23%。

據 Nanos Research 的調查顯示，2 月份的經濟情緒連續第 2 個月下滑，代表加拿大人對於經濟的健康程度有了明顯的懷疑。

加拿大較不穩健的經濟，似乎正面臨另一個不利因素：動搖的消費者信心。

2016 年加拿大的赤字從前 1 年的 129 億美元上升到 181 億美元。引起人們對加拿大經濟秉持著不可持續的擔憂。在過去兩個月中，消費者信心大幅逆轉，使情緒已從接近歷史高位下降至低於平均水平，反映出家庭經濟狀況全面惡化。其中包括自去年 7 月份以來加拿大央行升息 3 次、加幣疲軟、股票價格急劇下跌、房市價格憂慮、及經濟放緩。

加拿大第 4 季度經濟增長雖然落在 1.7%，但這都歸功於寬鬆信貸及消費者支出的增加。與其他國家相比，加拿大家庭目前面臨最大的債務負擔，每 1 美元的收入消費者便欠下 1.68 美元，為世界上最高的收入負債比率。對於低收入的加拿大家庭來說，每 1 美元的收入消費者便欠下的 3.33 美元比率甚至更糟。如這種消費債務持續下去，加拿大將會面臨嚴重的經濟崩潰。

家庭債務圖 / 圖：Goldtelegraph

加拿大未來的經濟發展有相當一部成分是以加強改善該國基礎設施為前提。然而，前夏令營輔導員、現任總理的 Trudeau 政策則把 72 億加幣的建設預算挪到性別平等僱用等辦法上。

三大基礎建設提案，北大門管道 (79 億美元)、太平洋西北地區液化天然氣 LNG 項目 (360 億美元) 和東部管道項目 (157 億美元) 都有機會保證未來幾十年的經濟增長。 然而，如同樣為前總理的父親相同，Trudeau 則認為平等主義視野較重要，使投資人放棄了基礎建設項目。

Trudeau 政府還是拿捏不定對於 TransCanada Keystone XL 油管項目，一個牽扯到 10 萬人的工作機會，使加拿大的能源市場出現未知數。

同時，由於規定最低工資的成長，加拿大經濟不穩定因素再添一筆，造成了 8.8 萬個就業崗位消失。無法滿足新工資要求的雇主被迫讓工人離職。工資增長可能預表即將來臨的通貨膨脹，但這雙刃劍也可能導致抬高的價格。

儘管如此，與世界其他地區相比，加拿大的住房成本相對較低，但 2016 年平均房價上漲了 13%，而 2017 年則上漲了 10.8%。隨著 Trudeau 開放更多移民人事的湧入，及擴大抵押貸款市場，都有跡象形成房地產泡沫。抵押貸款債務已占據加拿大 GDP 的 70%。

《彭博》經濟學家 Robert Lawrie 提道，「家庭總資產大約損失了 4% 價值，新法規和較高的利率也將對房價產生調節作用，同時，經濟在去年快速增長之後似乎正喘口氣，開始進入停歇狀態」。Nanos 加拿大消費者信心指數也從 2017 年年底的 62.2 下滑至今年 3 月 2 日的 57.7，也是 2 年來最大的 2 個月下滑。

由於消費放緩，今年經濟增長率預計為 2%。這與 2017 年名列 G7 前茅的 3% 成長相比略遜色一籌。即使就業市場到達了 40 年來的最強階段，信心還是持續下降。下週的勞動力報告顯示失業率應保持在 5.9%，也代表市場對上週加拿大總理 Justin Trudeau 公佈的預算未把持信心。