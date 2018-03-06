軍事法律回顧與展望研討會　提升軍事法學研究能量

（軍聞社記者李忠軒臺北6日電）國防大學管理學院今日舉辦「軍事法律之回顧與展望」學術研討會，邀請國內各界專家學者，針對軍事法學的相關議題，進行論文研討，以提升國軍在軍事法學的研究能量。

研討會由國防部常務次長尚永強中將主持開幕式，並代表部長嚴德發，感謝與會的法學界先進撥冗出席指導，管理學院院長歐陽少將也在會中頒獎表揚年度通過司法官與律師考試的軍法幹部，肯定他們的優異表現。

尚常務次長致詞時表示，近年來，國際間武裝衝突態樣及武力行使手段多元化，各國無不尋求縝密的國際法及國內法，作為國家武力運用的基礎，國軍自軍事審判法修法後，軍法人員的任務不再侷限於軍事審檢業務，而是擴及武裝衝突法、軍隊行動法制、政府採購、軍事智慧財產權以及國防行政、重要軍事設施與營區管理法制等多項領域，必須透過充分的學術研討，才能提供未來國軍相關政策論述與法規研擬的重要參據，確保軍事行動的適法、正當，並維護軍事利益免受不法侵害。

此次研討會共發表「美軍交戰規則中武力行使問題之研究-由武裝衝突法中自衛權概念之規範檢視」、「交戰規則淺析-以自衛權行使、交戰規則運用及軍法官地位之探討」、「軍人退休撫卹制度改革之初探」以及「國防發明保密法制之研究-以探討國防發明特殊性為中心」等四篇論文，藉由專家學者的經驗分享與指導，持續提升國內軍事法學的研究風氣，使國軍站在堅穩的法律基石上，有效保障國家安全。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社