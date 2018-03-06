比特幣熱情復燃？Square股價靠比特幣交易 AP

電子支付系統服務商 Square（SQ-US）周一股價飆漲 9.56%，創下歷史新高，在大量換手下，成交量爆出 30 日平均量的 2 倍，市場猜測股價飆漲可能跟新研發的一款比特幣交易的 APP 軟體有關。

對於 Square 的飆漲，華爾街許多分析師都認為難以置信，瑞士信貸保險公司的分析師 Condra 表示，從基本面來看，並無任何新消息，但投資人對加密市場保有的熱情，可能是推升股價的原因。

過去一年來，Square 的股價上漲將近 200％，過去 6 個月漲幅約 96％。