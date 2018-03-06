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比特幣熱情復燃？Square股價靠比特幣交易 AP

鉅亨網2018/03/06 17:59
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電子支付系統服務商 Square（SQ-US）周一股價飆漲 9.56%，創下歷史新高，在大量換手下，成交量爆出 30 日平均量的 2 倍，市場猜測股價飆漲可能跟新研發的一款比特幣交易的 APP 軟體有關。

對於 Square 的飆漲，華爾街許多分析師都認為難以置信，瑞士信貸保險公司的分析師 Condra 表示，從基本面來看，並無任何新消息，但投資人對加密市場保有的熱情，可能是推升股價的原因。

過去一年來，Square 的股價上漲將近 200％，過去 6 個月漲幅約 96％。

Square股價 周一飆漲9.5%，創下歷史新高。
Square 股價周一飆漲 9.5%，創下歷史新高。

2 月底，Square 公布的財報顯示，去年每股淨損從 0.5 美元縮小至 0.17 美元，並預估今年每股盈餘可達 0.43-0.47 美元，表現雖優於預期，但近期股價仍讓市場大感意外。

《彭博社》報導，Square 股價上漲，可能是由一家鮮為人知的新聞網站 Cryptona 的一篇文章引發的，該文發布該公司可能「正在測試與比特幣的整合」的消息。

不過，這顯然並不是什麼新消息，Square 執行長 Jack Dorsey 日前就已在其推特上發布公司正在熱情擁抱加密貨幣市場，新開發的「Cash」APP，可提供比特幣買賣的服務。

根據 Coinbase 的數據，周一比特幣僅上漲約 1％，來到 11554 美元。但 Instinet 的分析師 Dan Dolev 卻力挺 Square，認為加密貨幣的狂潮未退，投射在 Square 的股價上，比特幣近期反彈可能為 Square 創造新的機會。

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