冬奧滑冰團體追逐賽風波 青瓦台將徹查

風波緣由是平昌冬奧南韓女子速滑隊伍由金寶凜、朴智玗和盧善英組成，19日的四分之一決賽中，以3分03秒76得到倒數第二名的成績，無緣晉級半決賽。比賽中，金寶凜與朴智玗專注於滑冰速度，盧善英直到終點都被拋在後頭。賽後，金寶凜將成績歸咎於盧善英的落後，引發南韓大眾不滿。

對於平昌冬奧速度滑冰女子團體追逐賽團隊合作出現問題，2月19日開始南韓民眾在青瓦台國民請願留言板發言，目前請願人數已超過61萬人。他們一致要求取消金寶凜和朴智玗國家隊隊員資格，以及肅清冰上聯盟不正之風。對此，金鴻秀做出前述答覆。

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）南韓青瓦台教育文化祕書金鴻秀今天表示，政府將著手調查平昌冬奧速度滑冰女子團體追逐賽團隊合作出現問題引發的爭議，並向國民深表歉意。

金鴻秀表示，平昌冬奧發生讓國民失望的事情，作為東道國負責部門的一員，他向國民深表歉意。

金鴻秀說，特別是在注重團隊精神的團體追逐賽，留下很大的遺憾，政府將著手調查，查明此事。另外，短道速滑教練向選手沈錫希施暴事件、冰上聯盟行政管理問題、速滑選手盧善英差點與冬奧失之交臂等情況的原因所在。

南韓聯合新聞通訊社報導，金鴻秀表示，如今國民注重的是比賽過程是否公平公正，而非獎牌的數量和綜合成績，體育團體和政府應就此積極反思探索，制定改善方案。

報導指出，主管部門文化體育觀光部長官都鐘煥曾表示，韓國冰上聯盟內部應先自我檢討和整頓，再成立體育公正人權運動委員會，針對體壇不正之風制定對策。

他還表示，要查明團體追逐賽爭議的真相，同時查處國家隊隊員選拔和管理方面存在的問題。（編輯：陳惠珍）1070306