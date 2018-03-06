不要擔憂美股的波動 這些圖表指出股市多頭將持續

納斯達克 100 指數在 2018 年上漲近 8％，而標準普爾 500 指數上漲約為 2％，美銀美林分析師 Stephen Suttmeier 指出，這代表著投資者不需急於風險規避，並且只要該指數維持在 200 日均線上方，代表著股市仍為多頭。

美股在最近出現一些動盪，但目前科技股表現持續優於大盤將帶動股市，而市場振盪指標顯示美股尚未進入超買狀態，高收益債券市場目前亦看似穩定，美銀美林分析師認為，美股將持續走升。

科技股漲勢優於大盤

動能指標

威廉 %R (Williams's %R) 指標依股價的擺動點來衡量股票是否處於超買或超賣的水平，為追蹤股市的振盪指標，近 28 週的股價波動範圍，顯示股市仍處於上漲範圍。

威廉 %R 指標顯示股市仍處上揚階段

而根據 Suttmeier 的數據，14 天的相對強弱指標 RSI 則是向上突破 50，代表股價已轉向多頭區，而支撐位則是在 28 左右。

強弱指標 RSI 支撐位處於 28 左右

垃圾債券表現

股票投資者密切關注垃圾債券的表現，因為它們通常為股市警訊之一，若股市表現不佳，會先反映於高收益債。ICE 美銀美林美國高收益指數迄今一直保持在支撐位 1244 上方，若低於這個水平可能會增加標準普爾 500 指數回落的風險。