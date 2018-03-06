菜價崩跌誰負責　張麗善賴清德互槓

台北農產運銷公司果菜批發市場在春節期間放假5天之後，開市不到3天，又要再休3天，引發菜價崩盤。國民黨立委張麗善今（6）日在立院總質詢時要求農委會、北市府以及北農負起責任，不過行政院長賴清德當場反嗆，張麗善家族也有不少人在農產運銷公司董事會，要負責的話董事會也應負起責任，場面一度陷入尷尬的氛圍。
張麗善指出，台北農產公司過度休市，造成農民損失，老農無助坐在菜田旁，只能無奈耕鋤，避免損失擴大，這是天災還是人禍，賴清德則回應，這是失誤，但若說人禍恐怕太嚴重。
張麗善說，台北市、農委會和台北農產運銷公司聯手造成農民損失，為何是由雲林縣來補貼，現在農民叫苦連天，政府沒有對策，3單位竟完全不負起檢討責任。
張麗善要求，行政院要先拿出農民損失的補助款，補足差價，成本12元只賣2元，至少1公斤要補助10元，因為休市無法上市場拍賣，耕鋤的部分由農委會賠償，對此，賴清德並未正面回應，僅說內部會再討論方案。
不過張麗善沒輕易放過這個議題，接著痛批台北農產運銷公司總經理吳音寧，身為一個現場指揮官，也沒出來表態，繼續「神隱」，難道不用承擔任何責任？不料，賴清德竟反嗆，若要看責任輕重，農產運銷公司董事會也要負責，而張麗善家族有不少人在農產運銷公司董事會，「如果你說要負全責，大家很清楚你們張家有辦法影響果菜運銷公司啊，你都沒有談到果菜運銷公司，那也不公平不是嗎？」讓現場陷入一陣尷尬，不過張麗善隨即轉往下一個議題，並未與賴清德再做糾纏。