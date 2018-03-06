北農休市衝擊 量販業菜價下跌供貨穩定

農委會為防止菜價再跌，推出5大措施因應，並行文各地方政府建議未來不要再連休3天。台北農產運銷公司5日則表示，8日交易將推動比照春節前加強作業模式等4項措施來因應。

台北果菜批發市場2月24日至26日連休3天，造成開市供過於求菜價大幅下跌，緊接著3月5日起再休市3天，對菜價衝擊有待觀察。

（中央社記者陳政偉台北6日電）台北果菜市場5日起休市3天，外界憂蔬菜供過於求恐價跌，民眾也擔心蔬菜品質。量販通路表示，整體菜價比農曆年前下跌，供貨部份因為與農民有契作、直接採送，不受影響。

量販、超市通路也是許多民眾購買生鮮蔬菜的地方，有業者表示，民眾到量販、超市通路可以省下跑菜市場比價的過程，也可以找到兼顧品質與價格的產品。

量販業者大潤發指出，近期蔬果的採購價格的確有比較便宜，3月至今，部分裸賣蔬菜平均價格較3月前下跌一半，每把14元降到8元，像是油菜、青江菜、小白菜每把現在都只要8元；其他如菠菜每把10元、地瓜葉13元等，也都下跌。

家樂福媒體經理林夢紹表示，目前蔬菜價格確實比農曆年前下降一些，但是供貨部份因為有契作、直採等長期合作農民，因此不受休市影響，仍有穩定貨源。

全聯福利中心也指出，因為直接跟產地及農民購買，沒有經過盤商，所以沒什麼影響。

愛買公關經理王佳慧也表示，全台賣場的蔬果一向都是產地直送與契作，所以不受台北果菜市場休市影響。

不過，王佳慧指出，為體恤農民、幫助目前市場上葉菜貨量快速銷售，愛買從7日開始到12日，賣場提供高麗菜、產銷履歷葉菜等蔬菜類的優惠給消費者。（編輯：林沂鋒）1070306