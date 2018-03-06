北農總經理 多由北市和農委會協調

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市長柯文哲說，北農總經理人選以後由他決定，他完全負責，但台北市與農委會在北農的股份相當，市場處主秘王夢龍今天說，北農董事長和總經理多是北市和農委會協調產生。

北市果菜批發市場2月27日休市3天，開市後，蔬菜到貨量達近3000公噸，較平日大增，衝擊菜價。農委會建議未來不要再連休3天。台北市長柯文哲今天坦言是「人禍」，但出事不用推責任，更說北農總經理人選以後由他決定，他絕對完全負責。

台北市市場處主秘王夢龍說，依過去經驗，北農董事長和總經理人選多由北市府和農委會協調，像北市指派董事長，農委會就會推薦總經理人選，這是雙方既有默契。