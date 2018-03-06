亞足聯盃爭霸 航源FC：要為台灣贏球

（中央社記者李晉緯澳門6日電）航源FC代表台灣參加亞足聯盃，首戰將於7日在客場對上澳門賓菲加，航源FC執行教練洪慶懷今天在賽前記者會大膽宣示，「要為台灣贏下比賽」。

亞足聯盃（AFC CUP）36隊分9組進行小組賽，台灣的航源FC與北韓的4.25、火炬，及澳門的澳門賓菲加同在I組，航源FC7日的首戰將於在澳門的澳門運動場，對上2017年澳門聯賽甲組冠軍澳門賓菲加。

澳門聯賽甲組共10支球隊，要成為聯賽龍頭並不容易，澳門賓菲加是近期4連霸的強隊，隊上更有8名體能勁爆的外援，航源FC此次客場作戰，將面臨嚴峻考驗，對此，洪慶懷說：「要為台灣贏下比賽。」