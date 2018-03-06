NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈樂齡運動遊樂園　提升長輩生活品質西非女自豪豐臀　被稱西非金卡戴珊500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
鉅亨網

從NBA到奧斯卡 Kobe對成功的痴迷及努力從未改

鉅亨網2018/03/06 18:20
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

5 屆 NBA 總冠軍與前 MVP 球員 Kobe Bryant，周日以《親愛的籃球 (Dear Basketball) 》拿下奧斯卡最佳動畫短片。這是所有 NBA 球員從未到達的成就，難怪他要說「比得了總冠軍更開心」，而對於 Kobe 來說，他卻只花了 2 年時間就達成。

為何 Kobe 總能如此成功？

據《CNBC》報導，Kobe 將自己的成功歸結為一種成長思維，並強調，要成長必須不停學習、不斷行動、不停地改善，這才是關鍵。最終，成功讓生活變得更有樂趣。

Kobe 說，為此，他總是毫不遲疑與成功人士接觸，了解他們的做法－像是他們讀了什麼？學習那些？又如何來學習？諸如此類問題。

眾人總愛強調 Kobe 的努力，但其實 Kobe 認為，很多時候，光是努力工作並不足以帶來成功。他舉了 1996 年，當他還是湖人隊新人時的例子，在一場令人失望的比賽中，對上休士頓火箭，他上場 5 分鐘僅得 2 分。

做為球隊的新人、替補上場，球隊讓他上場的主要目的是學習及成長，這種成績並不會令人受挫。但這對 Kobe 來說，是不能接受的，他說，「我需要更加努力。」他也做到了。

不過，到 3 年後，他更明白，僅僅努力還是不夠的。他在對上 Allen Iverson 的比賽中，被他攻下 41 分及 10 次助攻。

Kobe 表示，努力工作是不夠的，他必須瘋狂地學習 Iverson。接下來，他以近痴迷的方式，去閱讀那些可以了解 Iverson 的文章及書，細看 AI 每次打球，痴迷於研究他的每一次成功、每一次對抗，並找出可能的弱點。

1 年後，Kobe 再有一次機會防守 Iverson ，沒有讓他有機會得分。Kobe 回憶，Iverson 上半場就拿了 16 分，然後由他防守  Iverson，AI 那場比賽最後就拿 16 分。

自此之後，Kobe 決定把每場比賽都當成生死攸關的大事。沒有其他人再能引起他那種痴迷的專注學習，他靠著對成功的痴迷及專注努力，在效力湖人的 20 個賽季中，拿下 5 次總冠軍。

2015 年，他寫下《親愛的籃球》長詩，宣布告別職業賽場，人們只是覺得不捨，但 Kobe 表示，當時他就有了完整的規劃，要把它改成一部動畫電影，甚至已想好該和誰合作。

Kobe 想向世人證明，籃球員不是只會打球，還可以做好其他事，成為企業家、作家，完成各種成就。

2016 年 4 月 15 日，他從賽場退休的首日，他在上午 8 點就出現在自己的辦公室開始工作，完全 Kobe 方式的工作態度。在工作前，他其實還先去球場打完球才來。

2016 年 8 月，他宣布成立規模達 1 億美元的風險投資基金「Bryant Stibe」，證明他不想在成功的路上稍有停頓。對 Kobe 來說，就像在賽場一樣，即使他的事業換成與籃球無關，他爭勝與努力的心態沒有改變。

如同企業家 Grant Cardone 在他的著作《痴迷或甘於平凡》形容，對成功的執著，是取得巨大成就不可或缺的要素，Kobe 正完全體現了這一點。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp柯比奧斯卡kobeheadline
之前才說「美國將輕易獲勝」...〈台塑四寶業績發表〉石化產...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan