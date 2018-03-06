從NBA到奧斯卡 Kobe對成功的痴迷及努力從未改

據《CNBC》報導，Kobe 將自己的成功歸結為一種成長思維，並強調，要成長必須不停學習、不斷行動、不停地改善，這才是關鍵。最終，成功讓生活變得更有樂趣。

5 屆 NBA 總冠軍與前 MVP 球員 Kobe Bryant，周日以《親愛的籃球 (Dear Basketball) 》拿下奧斯卡最佳動畫短片。這是所有 NBA 球員從未到達的成就，難怪他要說「比得了總冠軍更開心」，而對於 Kobe 來說，他卻只花了 2 年時間就達成。

Kobe 說，為此，他總是毫不遲疑與成功人士接觸，了解他們的做法－像是他們讀了什麼？學習那些？又如何來學習？諸如此類問題。

眾人總愛強調 Kobe 的努力，但其實 Kobe 認為，很多時候，光是努力工作並不足以帶來成功。他舉了 1996 年，當他還是湖人隊新人時的例子，在一場令人失望的比賽中，對上休士頓火箭，他上場 5 分鐘僅得 2 分。

做為球隊的新人、替補上場，球隊讓他上場的主要目的是學習及成長，這種成績並不會令人受挫。但這對 Kobe 來說，是不能接受的，他說，「我需要更加努力。」他也做到了。

不過，到 3 年後，他更明白，僅僅努力還是不夠的。他在對上 Allen Iverson 的比賽中，被他攻下 41 分及 10 次助攻。

Kobe 表示，努力工作是不夠的，他必須瘋狂地學習 Iverson。接下來，他以近痴迷的方式，去閱讀那些可以了解 Iverson 的文章及書，細看 AI 每次打球，痴迷於研究他的每一次成功、每一次對抗，並找出可能的弱點。

1 年後，Kobe 再有一次機會防守 Iverson ，沒有讓他有機會得分。Kobe 回憶，Iverson 上半場就拿了 16 分，然後由他防守 Iverson，AI 那場比賽最後就拿 16 分。

自此之後，Kobe 決定把每場比賽都當成生死攸關的大事。沒有其他人再能引起他那種痴迷的專注學習，他靠著對成功的痴迷及專注努力，在效力湖人的 20 個賽季中，拿下 5 次總冠軍。

2015 年，他寫下《親愛的籃球》長詩，宣布告別職業賽場，人們只是覺得不捨，但 Kobe 表示，當時他就有了完整的規劃，要把它改成一部動畫電影，甚至已想好該和誰合作。

Kobe 想向世人證明，籃球員不是只會打球，還可以做好其他事，成為企業家、作家，完成各種成就。

2016 年 4 月 15 日，他從賽場退休的首日，他在上午 8 點就出現在自己的辦公室開始工作，完全 Kobe 方式的工作態度。在工作前，他其實還先去球場打完球才來。

2016 年 8 月，他宣布成立規模達 1 億美元的風險投資基金「Bryant Stibe」，證明他不想在成功的路上稍有停頓。對 Kobe 來說，就像在賽場一樣，即使他的事業換成與籃球無關，他爭勝與努力的心態沒有改變。

如同企業家 Grant Cardone 在他的著作《痴迷或甘於平凡》形容，對成功的執著，是取得巨大成就不可或缺的要素，Kobe 正完全體現了這一點。