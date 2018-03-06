南韓檢方傳喚 李明博14日接受涉貪調查

（中央社首爾6日綜合外電報導）南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，官員今天表示，前總統李明博因涉嫌數起賄賂情事與其他違法行為，檢方傳喚他14日到案接受調查。

官員表示，首爾中央地方檢察廳已對李明博發出傳喚通知，要求他14日上午9時30分（台北時間上午8時30分）以涉嫌人身分到案說明。

檢方表示：「我們必須調查李明博，以便用透明、有效率的方式還原真相。我們不考慮多次傳喚他。」

官員也指出，檢方迄今已蒐集足夠相關偵查資料，是當面訊問李明博的時候了。

李明博2009到2013年間擔任南韓總統，他涉嫌指使幕僚向國家情報院收受至少17億5000萬韓元（約新台幣4700萬元）非法資金。南韓檢方上月起訴他的一名心腹幕僚時，直指李明博為主要犯罪人。