黃金海渡假村開發案 環團要求暫緩審查

地球公民基金會花東辦公室專員詹壹雯表示，此開發案開發面積高達11公頃、房間總數也高達500間，已經超過當地的觀光需求，若都蘭地區全數約1300多間的房間完工，恐造成自然生態的破壞。

台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發案在民國89年通過環評，民國95年申請環差審查，行政院環境保護署今天舉行第8次專案小組會議審查此案，環團也在會前召開記者會要求暫緩審查。

（中央社記者吳欣紜、韋可琦台北6日電）環保署今天審查黃金海渡假村開發案，環保及在地團體會前於環保署大門前抗議開發案會破壞當地自然生態、要求暫緩審查，同時呼籲開發單位應踐行部落知情同意權。

詹壹雯也提到，開發案位於海岸法即將公告的「重要海岸景觀區」特定區位，考量適法性及避免開發造成海岸地區不可回復的破壞，應先送海岸管理審議會審查區位適宜性，才能動工。

另外，由於開發案的開發基地杉原灣擁有珍貴的珊瑚礁「貝氏耳紋珊瑚」，是在台灣的唯一棲地，台灣環境資訊協會志工黃苑蓉批評，開發單位的修正報告中的珊瑚調查樣本數太少且不精確，當地活珊瑚覆蓋率已經達國際標準，並非報告所述的「沒有帶狀珊瑚礁的分佈」。

由於此開發案也涉及部落傳統領域等問題，加路蘭部落頭目蔡貴發今天也率族人北上表達反對開發案立場，而已經為開發案北上好幾次的刺桐部落族人林淑玲則說，黃金海渡假村位於傳統領域範圍內，依據原住民基本法，應踐行部落的知情同意權、徵詢族人意見，未取得部落同意前不得開發。（編輯：陳清芳）1070306