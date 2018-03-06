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心繫高屏原鄉山區發展　黃義佑促成南橫公路提前完工

記者許薰方／高雄報導2018/03/06 18:51
▲5日上午黃義佑一行人前往明霸克露橋勘查相關工程。（圖／行政院南部聯合服務中心提供，2018.03.06）
▲5日上午黃義佑一行人前往明霸克露橋勘查相關工程。（圖／行政院南部聯合服務中心提供，2018.03.06）

行政院南部聯合服務中心黃義佑執行長心繫高屏原鄉山區的發展，特別於3月5至6日，率中央各部會與國/民營事業團隊數十人，前往勘查相關工程，了解工程進度與品質、抗洪與抗災能力、通訊及電力品質、周邊界面問題等，以期早日完成此中央推動之地方重大工程。

98年莫拉克風災後，台20線南橫公路已中斷9年，交通部公路總局投入許多資源辦理道路復建工程，南橫西半段有2大瓶頸工程，一是勤和復興段的明霸克露橋(台20線94k)，因工程包含橋梁興建及荖濃溪/玉穗溪/布唐布那斯溪的土石流防治、河川疏濬等工程，再加上事涉多個中央部會，所以相當複雜。

黃義佑3月5至6日率公路總局三工處林清洲處長/王慶雄主任工程司、水保局臺南分局邱啓芳副分局長、水利署七河局李宗恩局長、林務局屏東林管處林弘基主任、國家通訊傳播委員會南區監理處陳威光科長、中華電信行通高雄營運處林仁祥副總經理、中華電信高雄營運處吳清喜副總經理、中華電信南區分公司郭常賢科長、台電公司鳳山區營業處吳俊德課長等中央各部會與國/民營事業團隊數十人前往勘查相關工程，了解工程進度與品質、抗洪與抗災能力、通訊及電力品質、週邊界面問題等，以期早日完成此中央推動之地方重大工程。

5日上午黃義佑一行人首先前往明霸克露橋勘查相關工程，包括公路總局已斥資1.2億元強化橋梁加固抗災能力及94-96k路堤橋梁防沖刷等工程、水利署投入近1000萬元辦理荖濃溪河道疏浚的地點、水保局在玉穗溪上游投入近3000萬元施作之4座梳子壩工程，以及台電公司投入近千萬改善電力品質工程。有了以上四項工程，方可強化106年完成的10億元中期道路及明霸克露橋不會輕易被洪水土石流沖毀，以及大幅改善周邊地區之通訊電力品質，相關團隊盡一切力量保障人民有條平安回家及觀光旅遊的道路。


▲在144.8k大關山隧道西洞口，視察中華電信/台電公司/公路總局三方共同合作的新設微波基地台。（圖／行政院南部聯合服務中心提供，2018.03.06）

5日下午團隊接續視察近6億元之109k梅山明隧道相關工程，測試中華電信5個微波基地台的覆蓋率與通訊品質，以及台電供電品質。6日一早又驅車至144.8k大關山隧道西洞口視察中華電信/台電公司/公路總局三方共同合作的新設微波基地台，以確保整個南橫公路西段通訊覆蓋率可達60%之目標。黃義佑表示，南橫公路西半段能提前1-2年於108年底前通車，大幅改善南橫旅運交通及生活機能，進而吸引一年數十萬旅客有機會再度體驗南橫之美。他進一步指出，去 (106)年11月率各單位促成南橫增設5微波基地台，提升當地電信使用穩定度及可靠度，有助居民及施工單位防災、救災及離災。

黃義佑非常感謝以上所有中央相關部會、台電及中華電信的密切配合，大家戮力同心方能克服重重困難，一件件解決人民的問題及完成期待多年的建設；他感性地說，上任一年多來為了解決高屏山區長期的發展問題，多次請相關單位風塵僕僕至山區現勘近20次，但看到一件件的成果陸續完成，相信這一切努力付出都是值得的。

關鍵字行政院南部聯合服務中心微波基地台南橫公路
行駛山區車輛沒電　梅山警協助發動影／正確洗手5步驟　減少病菌傳播

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