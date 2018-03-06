軟板廠同泰電子前2月營收4.04億元 年增6%優於

同泰電子去年營收 27.93 億元，年增 11.24%，去年前 3 季營收 19.82 億元，毛利率 6.32%，稅後虧損 2.05 億元，每股虧損 2.34 元，虧損已較去年同期縮小，毛利率也較去年同期增加 0.11 個百分點。

同泰電子的軟板業務去年第 3 季起已經呈現獲利，唯 IC 載板業務不振吃掉獲利，公司指望今年 IC 載板轉盈，使整體營運轉正。

軟板及 IC 載板廠同泰電子 (3321-TW) 今 (6) 日公布 2 月營收為 1.43 億元，月減 45.28%，年減 13.33%，累計前 2 月營收 4.04 億元，年增 6.75%，優於法人預期。

同泰獲韓廠訂單承諾，將在 2018 年及 2019 年投資 12 億元在江蘇泰州興建新廠，此新廠新產能將在 2019 年第 2 季開出，初期產能為 2 萬平方公尺，每月將增加 1.5-2 億元營收，而今年投資 1.6 億元在泰州廠，先期投資包括取得土地的 8000 萬元及建廠的 8000 萬元。

同泰在江蘇泰州將取得 200 畝基地興建新廠，主要是該公司取得韓廠訂單，將供應其新世代 OLED 面板用高階軟板產品。2019 年第 2 季，同泰泰州廠將先開出第一階段先期 2 萬平方公尺軟板產能，隨後再開 2 萬平方公尺產能。