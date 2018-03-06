NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈樂齡運動遊樂園　提升長輩生活品質西非女自豪豐臀　被稱西非金卡戴珊500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
鉅亨網

軟板廠同泰電子前2月營收4.04億元 年增6%優於

鉅亨網2018/03/06 18:26
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

軟板及 IC 載板廠同泰電子 (3321-TW) 今 (6) 日公布 2 月營收為 1.43 億元，月減 45.28%，年減 13.33%，累計前 2 月營收 4.04 億元，年增 6.75%，優於法人預期。

同泰電子的軟板業務去年第 3 季起已經呈現獲利，唯 IC 載板業務不振吃掉獲利，公司指望今年 IC 載板轉盈，使整體營運轉正。

同泰電子去年營收 27.93 億元，年增 11.24%，去年前 3 季營收 19.82 億元，毛利率 6.32%，稅後虧損 2.05 億元，每股虧損 2.34 元，虧損已較去年同期縮小，毛利率也較去年同期增加 0.11 個百分點。

同泰獲韓廠訂單承諾，將在 2018 年及 2019 年投資 12 億元在江蘇泰州興建新廠，此新廠新產能將在 2019 年第 2 季開出，初期產能為 2 萬平方公尺，每月將增加 1.5-2 億元營收，而今年投資 1.6 億元在泰州廠，先期投資包括取得土地的 8000 萬元及建廠的 8000 萬元。

同泰在江蘇泰州將取得 200 畝基地興建新廠，主要是該公司取得韓廠訂單，將供應其新世代 OLED 面板用高階軟板產品。2019 年第 2 季，同泰泰州廠將先開出第一階段先期 2 萬平方公尺軟板產能，隨後再開 2 萬平方公尺產能。

同泰日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字同泰headline
震旦行去年EPS賺6.67...不畏工作天數減少 華新科2...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan