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〈台塑四寶業績發表〉石化產品價量齊揚 Q1、Q2營

鉅亨網2018/03/06 18:23
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台塑四寶今 (6) 日公布 2 月合併營收，共達 1267.17 億元，月減 16.4%，年增 5 %，四寶單月營收均較上月減少，除台塑 (1301-TW) 單月營收年比減少外，其餘三寶營收均較去年同期成長。展望本季，台塑、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 均認為將優於或持平去年第 4 季，且在需求持續增溫下，第 2 季表現也將優於第 1 季。

展望 3 月，台塑董事長林健男表示，受到農曆春節假期影響，部分 2 月訂單延至 3 月交貨，加上下游客戶陸續開工，預估 3 月 PVC 與 PP 等主要產品出貨量，將較 2 月大幅增加，另一方面，麥寮 AN 與 MMA 廠已於 2 月上旬完成歲修，3 月開工率較 2 月的 85% 提升至 93%，且 3 月步入石化產品需求旺季，價量齊揚帶動下，營收可望較 2 月大幅成長。

展望本季，林健男指出，雖然受到農曆春節假期、中油四輕歲修與旗下 5 個廠安排歲修供檢影響，本季開工率預估近 9 成，略低於去年第 4 季的 92%，不過，農曆春節過後，客戶啟動庫存回補，印度需求也十分暢旺，加上 3 月至 6 月亞洲將有 10 家輕油裂解廠密集歲修，市場乙烯供應量減少，預計本季石化產品價格將較去年第 4 季上漲，營收可望同步勁揚。

談及第 2 季展望，林健男則說，今年全球經濟成長動能持續增溫，除美國與中國宣布大舉投資推動基礎建設，印度政府也計畫投入加強基礎建設與鐵路建設，加上世銀調高今年全球經濟成長預估值，有利提升 PVC、PE 與 PP 等石化產品原料需求，在價格與銷量同步增加下，營收將較第 1 季成長，後市展望樂觀。

展望本季，南亞董事長吳嘉昭表示，3 月工作天數恢復正常，營收將較 2 月大幅成長，本季營收也有機會優於上季與去年同期，對於第 2 季展望，他指出，雖然台灣與美國 EG 廠將於 6 月進入歲修，但整體來說，第 2 季營收仍會較第 1 季小幅成長。

吳嘉昭指出，EG 目前社會庫存為 86 萬噸，仍處於偏低水位，雖最近價格受到年假後市場消化庫存影響而大幅回落，但第 2 季市場對 EG 需求持續增加，且南亞台灣與 EG 廠將進入歲修，影響全球供應量減少 10%，EG 價格看俏；至於電子材料產品部分，受惠中國新能源汽車補助方案將延長 3 年，電子材料需求可望增溫，後市可期。

展望本季，台化副董事長洪福源表示，2 月市場雖有累積庫存，但市場需求仍在，且庫存消化後仍偏低，PTA 中國社會庫存 100 萬噸、較農曆年前增加 40 萬噸，SM 華東庫存約 67 萬噸，均處於偏低水位，目前接單順利，預估 3 月產銷狀況依然順暢，營收將較 2 月增加、甚至可望優於 1 月，預期本季營收將與上季持平。

展望第 2 季，洪福源指出，第 2 季旗下機組 ARO-3 停檢 25 天，對產量多少有些影響，不過，在沒有大廠歲修下，預估營收將較第 2 季增加。以今年全年展望來看，洪福源認為，在排除油價變因與美國反自由貿易種種政策後，石化產品需求佳與中國脫貧及環保措施推升下，全年需求展望樂觀。

展望本季，台塑化 (6505-TW) 總經理曹明指出，3 月受到第 3 套 CDU(常溫蒸餾單元) 單元定檢影響，其定檢 40 天內產量將會減少，影響 3 分之 1 的產能，預估本季煉油廠開工率降至 89%、輕油裂解廠開工率 100%，而第 2 季待 CDU 單元定檢完成，煉油廠開工率將提高至 94%，不過，6 月初至 7 月中旬將有 OL-1 廠 70 萬噸乙烯定檢，輕油裂解廠煉量將降至 92%。

展望第 2 季，曹明表示，成品油價格目前看俏，力拚第 2 季表現優於第 1 季。

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