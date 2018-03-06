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凱擘投資影視 今年和HBO合拍電視劇

中央社2018/03/06 18:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北6日電）凱擘影藝持續布局影視市場，斥資1億元、和Netflix合拍的「雙城故事」電視劇最晚4月殺青，今年也會和HBO合拍電視劇，並持續投資影院，兩岸三地今年底估達11家據點。

凱擘影藝布局方面，凱擘大寬頻執行副總經理暨財務長盧榮輝表示，和Netflix合拍的「雙城故事」電視劇最晚4月殺青，成本斥資新台幣1億元，單集500萬元的成本，版權銷售成果亮眼，除了會在國內MyVideo、Win TV等播出，也已敲定東南亞當地頻道播出。

此外，凱擘今年也會和HBO合拍電視劇，但相關細節暫時無法透露。

去年富邦、台灣大哥大及中國傳媒娛樂投資集團華人文化（CMC）宣布共同投資好萊塢最大經紀公司CAA，CAA中國也簽下大量兩岸三地演員、導演、編劇、製片人等電影從業者的國際經紀權，舉凡張藝謀、甄子丹、林志玲等在海外市場均由CAA代理。

盧榮輝表示，今年目標是把MyVideo變成全台OTT第一大，並提升客戶黏度，才能支撐後台，並加碼購入節目。0影城部分，他表示，目前已在泉州、深圳、廣州投資建造影院，今年暑假南京還會落成一家新的影院，合計兩岸三地今年底預估到11家據點，但他坦言，「在台灣找不到適合據點」，因此台灣目前只有台中凱擘影院一家。

過去凱擘以1年投資5部電影、3至4部電視劇為目標，盧榮輝表示，去年整個台灣市場只有2部電影沒賠錢，今年國片在新春期間就開出紅盤，認為市場景氣有撐，凱擘會持續尋找好的題材投資。（編輯：李信寬）1070306

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