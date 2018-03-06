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中央社

蕭行凱退選 蔡其昌期勉繼續服務基層

中央社2018/03/06 18:25
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）民進黨台中市中西區市議員黨內初選競爭激烈，正值初選登記之際，原本爭取市議員提名的西區昇平里長蕭行凱，今天在立法院副院長蔡其昌與立委黃國書陪同下宣布退選。

台中市中西區市議員選舉應選名額3席，民進黨預定提名2席，最初尋求黨內初選提名者共有6人，包括現任議員江肇國、黃國書服務處主任黃守達、前台中市長張溫鷹的女兒陳俞融及蕭行凱等3名中西區里長，是民進黨台中市議員黨內初選競爭最激烈的選區。

民進黨台中市黨部這週正在受理初選登記，已在中西區高掛競選看板的蕭行凱，下午由蔡其昌與黃國書陪同下宣布退出黨內初選。

蕭行凱表示，他已努力滿久的時間爭取黨內提名，在登記時刻才宣布退選，在此先向支持他的鄉親說聲道歉，民進黨在中西區有2席的實力，不希望因黨內初選破壞氣氛，而讓其他政黨有機可乘，中西區沒有分裂的本錢，黃守達及江肇國都是黨內優秀的年輕人，蔡其昌鼓勵他繼續基層服務，他暫時不排除繼續參選下屆里長。

蔡其昌指出，中西區競爭激烈，蕭行凱在爭取提名期間都有來找他提供意見及推薦，蕭行凱擔任里長在基層蹲點是民進黨的榜樣，退後不見得是後退，未來蕭行凱會轉而支持誰，要由蕭行凱思考後再決定。

對於蕭行凱宣布退出黨內初選，江肇國表示，過去3年來他是民進黨在中西區的唯一席次，所有服務工作他一人承擔，黨內新人輩出，有人可以一起奮戰，他對每個人的期待都相同，未來不管黨內初選結果如何，希望彼此都維持和諧及合作，力拚中西區席次過半。

陳俞融則說，中西區市議員選舉沒有婦女保障名額，不管參選人有多少人，她勤跑地方行程不變，有信心突破派系封鎖及派系交換，因為她是真正在中西區出生長大者。（編輯：李錫璋）1070306

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