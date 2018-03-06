強化校園安全　嘉市警演練逼真

嘉市為了強化校園安全，新南派出所專程結合崇文國小演練歹徒持刀入侵校園滋事的情境，巡邏警網接獲國小校方緊急通報後迅速趕到現場，以矯健身手制伏歹徒確保校園安全，使在場師生印象深刻。同時與各校方保持聯繫，維持校園四周監視系統正常運作，防止可疑人士入侵校園。
台灣校園開放政策已推行逾15年，校園已成社區民眾日常活動範圍，然而104年北投國小女童割喉命案、105年內湖國小女童慘遭殺害事件及106年底台南連續美工刀傷童事件，引發各界高度擔憂校園安全，新南所轄內共有7所中小學，其中就有2間小學，為了確保校園安全、使家長安心，新南所所長羅寁驊平時便指示同仁，針對學校校園安全加強維護，除不定時巡邏簽章外並對附近可疑人車加強盤查。
新南所專程結合轄內崇文國小進行一次校園安全演練，由一名教師飾演歹徒因感情糾紛持刀闖校園，線上巡邏警員張嘉佑及江冠穎接獲校方緊急通報後火速趕到現場，一面請在場教師婉言苦勸轉移歹徒注意力，一面伺機迅速制伏歹徒，過程驚險逼真，令在場師生嘆為觀止。
嘉義市政府警察局第二分局表示，校園容易發生校園安全事件地點據統計依序有空教室、體育館、樓梯間、廁所、運動場、上下學途中或其他視覺上之死角處，發生校園安全事件校方應迅速將傷者送醫，安撫學生情緒，並通知警察協助處理避免事態擴大，加害人若為校外人士應記明歹徒容貌特徵、使用交通工具款式及號碼等資訊俾利警方查明歹徒身分盡速緝捕，最後期望透過有效事先預防降低校園安全風險，讓學生能在平安環境中快樂學習成長。