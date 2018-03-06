摸乳巷脫褲庄　鹿港巷弄捬拾皆是典故歷史

▲鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

鹿港巷弄、街角處處都有傳奇，更是一個古色古香的文化小鎮，但鹿港不只摸乳巷有名，還有脫褲庄、屎巷，看似不雅，卻是早期農村社會的印記，鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，讓大家一窺鹿港巷弄之美及風俗趣聞。

鹿港鎮長黃振彥表示，學生時代對鹿港的歷史古蹟文物就很有興趣，有機會接觸與了解更多的鹿港史料，一直希望藉由鹿港光輝的歷史，進一步將鹿港推銷出去。目前正打造「鹿港國家歷史風景區計畫」「找回鹿港早期發展的歷史」非常重要，能賦予更多意義的深度和想像的趣味。



▲鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

王康壽表示，這本書探討的是「鹿港古街巷及老地名」，其中包括巷弄與古地名名稱的由來、人群生活的歷程及人文史料等，經由文史工作者的文字資料、耆老訪談、口述歷史及照片，記錄一些「鹿港古街巷及老地名」的資料，以提供給社會大眾。



▲鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

王康壽指出，鹿港有很多有趣的街道名，除了大家熟知的摸乳巷，還有屎巷，王康壽說，因為早期一般民宅內沒有廁所，有一條巷子內有多間公廁，被叫做屎巷，大家要上廁所都會去屎巷。



▲鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

王康壽說，還有一個村庄叫脫褲庄，因當時居民要入庄都得過溪，早期沒錢建橋，大家得徒步越溪而過，因怕褲子溼了，要過溪前都會先脫褲子，過了溪再把褲子穿起來，這個庄就被叫做脫褲庄。