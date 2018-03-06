NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈西非女自豪豐臀　被稱西非金卡戴珊愛車慘遭破壞　調監視器發現被狗啃500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
地方

摸乳巷脫褲庄　鹿港巷弄捬拾皆是典故歷史

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/06 18:58
▲鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）
▲鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

鹿港巷弄、街角處處都有傳奇，更是一個古色古香的文化小鎮，但鹿港不只摸乳巷有名，還有脫褲庄、屎巷，看似不雅，卻是早期農村社會的印記，鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，讓大家一窺鹿港巷弄之美及風俗趣聞。


▲鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

鹿港鎮長黃振彥表示，學生時代對鹿港的歷史古蹟文物就很有興趣，有機會接觸與了解更多的鹿港史料，一直希望藉由鹿港光輝的歷史，進一步將鹿港推銷出去。目前正打造「鹿港國家歷史風景區計畫」「找回鹿港早期發展的歷史」非常重要，能賦予更多意義的深度和想像的趣味。


▲鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

王康壽表示，這本書探討的是「鹿港古街巷及老地名」，其中包括巷弄與古地名名稱的由來、人群生活的歷程及人文史料等，經由文史工作者的文字資料、耆老訪談、口述歷史及照片，記錄一些「鹿港古街巷及老地名」的資料，以提供給社會大眾。


▲鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

王康壽指出，鹿港有很多有趣的街道名，除了大家熟知的摸乳巷，還有屎巷，王康壽說，因為早期一般民宅內沒有廁所，有一條巷子內有多間公廁，被叫做屎巷，大家要上廁所都會去屎巷。


▲鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

王康壽說，還有一個村庄叫脫褲庄，因當時居民要入庄都得過溪，早期沒錢建橋，大家得徒步越溪而過，因怕褲子溼了，要過溪前都會先脫褲子，過了溪再把褲子穿起來，這個庄就被叫做脫褲庄。

關鍵字鹿港巷弄屎巷摸乳巷
影／正確洗手5步驟　減少病菌傳播強化校園安全　嘉市警演練逼真

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan