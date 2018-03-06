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中央社

響應綠能發電 康寧台中廠建太陽能屋頂電場

中央社2018/03/06 18:37
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）響應政府綠能屋頂計畫，台灣康寧公司在台中廠屋頂設置太陽能發電設施，台中市長林佳龍今天出席啟用儀式時表示，感謝康寧公司善盡社會責任，呼籲更多企業共同響應綠色能源。

台灣康寧今天在台中廠舉行太陽光電發電設備啟用儀式，包括林佳龍、市府經發局長呂曜志、中部科學工業園區管理局長陳銘煌、康寧玻璃科技集團總裁季可彬（James P. Clappin）、友達光電董事長暨執行長彭(雙)浪等人都到場見證。

林佳龍表示，他代表市民感謝台灣康寧與友達光電合作發展綠能屋頂，作為全球知名品牌企業，能善盡社會責任；台中陽光普照，非常適合發展太陽能發電，也呼籲更多企業共同推動綠色能源。

季可彬指出，很榮幸與友達光電合作，以太陽能的形式加入綠能發電的行列，這項合作將展現友達的先進太陽能發電技術，同時也支持台灣政府的再生能源政策。

彭(雙)浪指出，友達投入太陽能系統布建累積多年經驗，不僅在中科園區締造全台最大屋頂型電廠專案，也積極推動供應鏈夥伴一起投入綠能建設，很高興協助康寧台中廠與台南廠太陽能系統建置，以高效能發電模組打造兩座電廠，不僅發揮創能精神，也帶動企業永續經營。

台中市經發局表示，台灣康寧為配合市府用電大戶計畫，於台中廠屋頂設置太陽能發電設施，預計年發電量為199萬6856度，每年預計可減少1425公噸的碳排放量，等同於5.4座大安森林公園一年所能吸收的二氧化碳量。（編輯：李錫璋）1070306

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