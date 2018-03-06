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中央社

日火山新燃岳噴發 鹿兒島航班受影響

中央社2018/03/06 18:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京6日專電）日本九州南部火山新燃岳今天下午發生爆裂式噴發，日本氣象廳維持新燃岳的噴發警戒為5級中的第3級，呼籲民眾留意飛石及火山塵暴；鄰近的鹿兒島機場已取消70多個航班。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，新燃岳從1日起就持續有噴發情況，但日本時間下午2時30分左右，發生爆裂式噴發，噴出的濃煙直竄火山口上空2100公尺的空中。

之後也陸續發生爆裂式噴發，濃煙最高竄到火山口上空2300公尺的空中；伴隨著每一次火山噴發，都觀測到空氣振動。新燃岳上一次發生爆裂式噴發是在2011年。

新燃岳海拔約1420公尺，位於日本鹿兒島縣與宮崎縣交界的霧島山脈。鹿兒島機場位在新燃岳西南約30公里。

目前新燃岳火山噴發活動依然活躍，噴發警戒仍維持3級，民眾須留意從火山口為中心3公里半徑內可能出現體積大的飛石，及2公里半徑內可能出現火山塵暴。

根據氣象廳的噴發警戒等級，1級代表留意活火山；2級是進行火山口周邊管制；3級是實施入山管制；4級是進行避難準備；最高的5級代表立即避難。

日本產經新聞報導，受到火山噴發帶來的火山灰影響，鹿兒島機場有超過70架航班被迫取消，明天也有部分航班取消。

國土交通省鹿兒島機場辦公室正在去除火山灰，希望不影響明天起降的航班。

根據機場辦公室及各航空公司，日本8家航空公司的國內線及香港航空的國際線，下午1時左右起降的航班幾乎都取消；部分無法降落的航班，已轉降到鄰近的福岡或宮崎機場。（編輯：郭中翰）1070306

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