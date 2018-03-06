今日暖新聞》影／陳志池捐贈蛋糕　為榮民慶生

因為難忘國小上學途中的麵包店出爐香味而投入麵包店創業，麥仕佳公司老闆陳志池，得知彰化地區有多位單身、獨居且無眷的榮民，主動通知彰化榮服處願意捐贈2年份慶生蛋糕，讓這些高齡弱勢長者在生日時也能有歡愉的氣氛。

6日下午，彰化縣榮民服務處長嚴俊峰特別至麥仕佳公司拜訪董事長陳志池，期間除讚許此次善行義舉外，並致贈感謝狀，感謝麥仕佳讓這些單身、獨居的老伯伯們也能感受到社會的溫暖，也希望藉此拋磚引玉，使更多的愛心企業加入行善行列。



▲經營連鎖麵包店有成的麥仕佳公司老闆陳志池，親自將蛋糕兌換卷交給榮服處處長嚴俊峰，用自家蛋糕幫榮民長輩舉辦慶生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

嚴俊峰表示，目前僅百歲榮民有編列預算幫他們慶生，但這些單身、獨居的榮民，在台灣已經沒有其他眷屬了，所以沒有親屬在生日時幫他們慶生，雖然已列入特、較需名單內，每周有責任區輔導員訪視，也有轉贈其他愛心企業的生活物資，但在生日時沒人幫他們慶生其實是很孤單的。

在獲得麥仕佳捐贈之後，爾後將由處長率輔導員及榮欣志工等人在他們生日當天前往祝壽，相信老伯伯們一定很開心，陳志池還允諾爾後榮民百歲慶生蛋糕由麥仕佳捐贈，用自家蛋糕幫榮民長輩舉辦慶生會，來回饋鄉里！



▲經營連鎖麵包店有成的麥仕佳公司老闆陳志池，親自將蛋糕兌換卷交給榮服處處長嚴俊峰，用自家蛋糕幫榮民長輩舉辦慶生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

陳志池表示，他能體會弱勢團體的困境，除每月捐助育幼院生日蛋糕為喜樂憨兒慶生外，還有從事其他公益活動，同時也期鼓勵所屬員工積極投入公益，這次則是將服務的觸角延伸至地區弱勢榮民長者，希望呼喚所有有能力的企業主一起投入善心事業。

嚴俊峰表示，照顧當年犧牲黃金歲月給國家的榮民是輔導會應盡的職責，各縣市榮服處也都盡心盡力在服務，但人力、財力畢竟有限，彰化地區多虧了眾多愛心人士、企業的捐助，才能讓榮服處各項愛心活動持續下去，也希望能將力量拓展出去，讓所有弱勢團體均能獲得足夠的社會資源。