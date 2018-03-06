消防隊禁養寵物 林右昌認養吉米

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）消防署日前發文給各縣市消防局不得飼養搜救犬以外的動物，基隆消防分隊無奈只能將隊犬「吉米」送到寵物銀行，市長林右昌得知消息後決定認養吉米，讓牠有個溫暖新家。

林右昌下午在市府受訪表示，上午聽到消防署一紙公文使得基隆市消防分隊認養的犬隻吉米必須送到寵物銀行，很多民眾發起搶救吉米活動，心想何不乾脆自己來認養吉米。

林右昌說，從小就很喜歡狗，小時還想在房間養狗但因住在公寓而作罷，今天剛好有這個緣分，讓吉米從消防隊的隊犬變成市長官邸一員。

林右昌表示，妻子吳秋英小時候養過兩隻狗，因為投入很多感情當愛犬往生時很難過，一開始雖然有點擔心認養吉米，不過經商量後妻子欣然同意，加上兩個兒子一直很想養狗，「家裡多了吉米，我想最高興是我的兩個兒子。」