NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈西非女自豪豐臀　被稱西非金卡戴珊愛車慘遭破壞　調監視器發現被狗啃500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
鉅亨網

公勝保經去年營運創下業界六個第一 力拚明年申請上櫃

鉅亨網2018/03/06 18:51
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

公勝保經去 (2017) 年創下新契約保費等 6 個保經業第一的紀錄，公勝保經今 (6) 日於業務表揚大會上喊出 2018 年挑戰新契約保費 80 億元的目標。同時，公勝保經預計下半年申請公開發行後送興櫃，順利的話，預期 2019 年申請上櫃。

公勝保經 2017 年的首年度新契約保費為 65 億元，蟬聯保經業界第一，公勝保經總經理李雯蕙表示，即使去年整體保險市場面對降佣、降息、市場飽和等嚴峻挑戰，公勝保經仍打出亮麗戰役，創下非銀行保經代業 6 個第一的紀錄，分別是：新契約保費第一（65 億元）、登錄人力第一（3535 人）、大型保經公司 13 個月保單繼續率第一（98.25%）、RFC 國際認證財務顧問師新增人數第一（114 人）、保險信望愛獎獲獎數第一（囊括 6 項大獎，包含連續 6 年得到最佳保險專業獎、連續 3 年拿下最佳社會責任獎），以及最新上線的行動投保業務，也是業界第一個上線的業者。

公勝保經之所以經營績效突出，主要來自於業務員專業能力提升與系統平台的優化策略持續發威。公勝保經執行副總蔡聖威指出，近年來公勝保經不斷投注資源，強化教育訓練培訓以及發展資訊平台，並持續大舉徵才，反映在保費收入上的效益明顯。

公勝保經目前員工約 3700 人，其中業務部隊達 3600 人，定著率超過 8 成，預計今年將徵才新增 1000 位人力。

此外，公勝保經之所以能蟬聯保經業新契約保費第一的優勢，蔡聖威表示，主要是憑藉著優化業務同仁的專業，除了引進 RFC 國際認證財務顧問師培訓系統，從風險規劃師提升為全方位財務顧問，培植無可取代的競爭力；並透過完整的教育訓練計畫與不斷優化的系統平台功能，讓業務同仁的軟實力與硬實力能同步提升。

蔡聖威表示，這樣的策略再輔以因應少子化與人口老化趨勢，公勝保經從 2017 年起便聚焦策略型商品，強化長期照護、退休規劃及財富傳承類的商品與諮詢服務，讓業績躍進更為明顯。

蔡聖威也樂觀看待 2018 年的業績目標，受惠於 2017 年人力增長 32.5%，以及退休、財富傳承類型商品的策略定位明確，業績穩健上升，結算今年 1、2 月的受理業績相較去年成長約 102%，照這樣的情況來看，預期 2018 年達成新契約保費 80 億元的目標可望順利達標。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字公勝保經headline
三大法人買超28億元 鴻海...〈花蓮強震〉台開協助花蓮業...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan