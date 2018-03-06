公勝保經去年營運創下業界六個第一 力拚明年申請上櫃

公勝保經 2017 年的首年度新契約保費為 65 億元，蟬聯保經業界第一，公勝保經總經理李雯蕙表示，即使去年整體保險市場面對降佣、降息、市場飽和等嚴峻挑戰，公勝保經仍打出亮麗戰役，創下非銀行保經代業 6 個第一的紀錄，分別是：新契約保費第一（65 億元）、登錄人力第一（3535 人）、大型保經公司 13 個月保單繼續率第一（98.25%）、RFC 國際認證財務顧問師新增人數第一（114 人）、保險信望愛獎獲獎數第一（囊括 6 項大獎，包含連續 6 年得到最佳保險專業獎、連續 3 年拿下最佳社會責任獎），以及最新上線的行動投保業務，也是業界第一個上線的業者。

公勝保經去 (2017) 年創下新契約保費等 6 個保經業第一的紀錄，公勝保經今 (6) 日於業務表揚大會上喊出 2018 年挑戰新契約保費 80 億元的目標。同時，公勝保經預計下半年申請公開發行後送興櫃，順利的話，預期 2019 年申請上櫃。

公勝保經之所以經營績效突出，主要來自於業務員專業能力提升與系統平台的優化策略持續發威。公勝保經執行副總蔡聖威指出，近年來公勝保經不斷投注資源，強化教育訓練培訓以及發展資訊平台，並持續大舉徵才，反映在保費收入上的效益明顯。

公勝保經目前員工約 3700 人，其中業務部隊達 3600 人，定著率超過 8 成，預計今年將徵才新增 1000 位人力。

此外，公勝保經之所以能蟬聯保經業新契約保費第一的優勢，蔡聖威表示，主要是憑藉著優化業務同仁的專業，除了引進 RFC 國際認證財務顧問師培訓系統，從風險規劃師提升為全方位財務顧問，培植無可取代的競爭力；並透過完整的教育訓練計畫與不斷優化的系統平台功能，讓業務同仁的軟實力與硬實力能同步提升。

蔡聖威表示，這樣的策略再輔以因應少子化與人口老化趨勢，公勝保經從 2017 年起便聚焦策略型商品，強化長期照護、退休規劃及財富傳承類的商品與諮詢服務，讓業績躍進更為明顯。

蔡聖威也樂觀看待 2018 年的業績目標，受惠於 2017 年人力增長 32.5%，以及退休、財富傳承類型商品的策略定位明確，業績穩健上升，結算今年 1、2 月的受理業績相較去年成長約 102%，照這樣的情況來看，預期 2018 年達成新契約保費 80 億元的目標可望順利達標。