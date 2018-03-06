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周錫瑋：會登記不脫黨　相信吳敦義領導的國民黨

記者陳志仁／新北報導2018/03/06 19:14
▲前台北縣長周錫瑋今（6）日受訪時強調，他來沒有說過他不登記、也沒有說要脫黨，這都是外面人講的。（圖／周錫瑋辦公室提供）
▲前台北縣長周錫瑋今（6）日受訪時強調，他來沒有說過他不登記、也沒有說要脫黨，這都是外面人講的。（圖／周錫瑋辦公室提供）

爭取國民黨提名新北市長的前台北縣長周錫瑋，尚未完成登記的作業，外界揣測周錫瑋是否不登記而選擇脫黨參選；周錫瑋今（6）日受訪時強調，他來沒有說過他不登記、也沒有說要脫黨，這都是外面人講的。

周錫瑋今日下午到淡水紅樓參加名嘴羅友志主持的直播，媒體詢問周錫瑋是否與國民黨新北市黨部主委李乾龍有心結？周錫瑋回應，其實也沒有（心結）！他與李乾龍認為雙方應該多見點面，兩人都是以開放的態度來看待初選，希望是從市民對國民黨能接受的角度切入，讓市民認為國民黨的初選是最民主、公開。

媒體追問雙方解開心結後，7日是否會去登記？周錫瑋重申，他本來就一定會去登記，從來沒有說過他不登記，也沒有說他要脫黨，這都是外面人講的，認為溝通很重要，團結一心打贏年底的選舉更重要；此外，幾個地區發生民調的問題，才會建議由中央來做，因為他充分相信國民黨主席吳敦義領導的中央。

如何看待資源比對手少？周錫瑋哈哈大笑說，現在應該會比較好一點，的確是很辛苦，因為是「小蝦米對大鯨魚」，但希望所有公務人員都能保持行政的中立；同時基層的工會、農會、漁會、客家協會、教育界，及地方的社團都很支持他，他是用基層的力量來選舉，這是最君子、最好的選舉方式，也證明他是獲得基層的支持，這次是用基層力量、小資源及快樂的方式來競選。

關鍵字周錫瑋李乾龍吳敦義新北市長
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