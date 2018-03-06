周錫瑋：會登記不脫黨　相信吳敦義領導的國民黨

爭取國民黨提名新北市長的前台北縣長周錫瑋，尚未完成登記的作業，外界揣測周錫瑋是否不登記而選擇脫黨參選；周錫瑋今（6）日受訪時強調，他來沒有說過他不登記、也沒有說要脫黨，這都是外面人講的。

周錫瑋今日下午到淡水紅樓參加名嘴羅友志主持的直播，媒體詢問周錫瑋是否與國民黨新北市黨部主委李乾龍有心結？周錫瑋回應，其實也沒有（心結）！他與李乾龍認為雙方應該多見點面，兩人都是以開放的態度來看待初選，希望是從市民對國民黨能接受的角度切入，讓市民認為國民黨的初選是最民主、公開。

媒體追問雙方解開心結後，7日是否會去登記？周錫瑋重申，他本來就一定會去登記，從來沒有說過他不登記，也沒有說他要脫黨，這都是外面人講的，認為溝通很重要，團結一心打贏年底的選舉更重要；此外，幾個地區發生民調的問題，才會建議由中央來做，因為他充分相信國民黨主席吳敦義領導的中央。